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Abren convocatoria para cubrir cargos en la Oficina de Informática de la Justicia

Abren convocatoria para cubrir cargos en la Oficina de Informática de la Justicia

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) convoca a personas interesadas en participar del proceso destinado a cubrir dos cargos para la Oficina de Informática, con asiento en la ciudad de Paraná.

A continuación, se detallan los perfiles y requisitos correspondientes:

Director Técnico – Jefatura del Área de Infraestructura, Tecnología y Seguridad Informática (interino).

Requisitos excluyentes:

• Título universitario en Ingeniería, Sistemas, Informática o carreras afines.
• Formación y experiencia laboral acreditable de cinco (5) años o más en el área de Tecnologías de la Información (TI), con personal a cargo.

Inscripción: (en cuenta Gmail)  https://forms.gle/GgF5MC7jFFTxrwJ36

Oficial Superior de Segunda Técnico – Analista de Ciberseguridad (suplente).

Requisitos excluyentes:

• Formación académica y/o certificaciones con orientación específica en ciberseguridad.
• Experiencia laboral acreditable de cinco (5) años o más en puestos de similares características.

Inscripción: (en cuenta Gmail)  https://forms.gle/JL842CzgY26frZcS6

Quienes tengan interés y cumplan los requisitos establecidos deberán ingresar al correspondiente enlace de inscripción y completar el formulario habilitado a tal efecto.

La inscripción estará disponible desde el 15 de septiembre de 2026, a las 7, hasta el 30 de septiembre de 2026, a las 7.

Se adjunta el detalle completo de cada uno de los perfiles, los que podrán ser consultados como información complementaria para quienes deseen participar de la convocatoria.

 

 

 

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