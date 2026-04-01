Enersa regularizó el 100% del servicio en el barrio “Paraná XX”

Tras un trabajo sostenido en el lugar, Enersa alcanzó la regularización total del servicio eléctrico en el barrio “Paraná XX” de la capital provincial.

Como parte de esta gestión, la distribuidora se hizo presente con su “Oficina Móvil” para asesorar a los vecinos sobre cuestiones comerciales y facilitar la atención personalizada. El operativo contó con la presencia del presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, y del gerente de Asuntos Estratégicos, Eduardo Asueta.

La situación inicial en el barrio presentaba un alto nivel de irregularidad. Cerca del 50 % de las conexiones eran informales. El operativo combinó tareas técnicas, acompañamiento social y gestiones administrativas. Gracias a este abordaje, el barrio cuenta hoy con el 100% de los usuarios con servicio regularizado.

“Este trabajo refleja nuestro compromiso de estar cerca de cada familia, entendiendo su realidad y brindando el respaldo necesario durante todo el proceso de regularización. Es una satisfacción confirmar que, a partir de hoy, cada hogar de este barrio cuenta con un suministro eléctrico seguro, eficiente y confiable”, enfatizó Brupbacher, luego de dialogar con los vecinos.

Además, Enersa brindó asesoramiento para la inscripción en el nuevo Régimen de Segmentación Tarifaria (ReSEF), lo que permite que cada familia acceda a una tarifa acorde a su situación socioeconómica.

“Regularizar no es solo una cuestión técnica, también es social. Por eso trabajamos en territorio, para que cada familia pueda acceder a una tarifa justa y sostener el servicio en el tiempo”, señaló Asueta.

Hoy, todos los vecinos del “Paraná XX” se encuentran al día con el servicio y cuentan con conexiones seguras, bajo los estándares técnicos de Enersa. Estas intervenciones se replican en otros barrios de la ciudad, como “Paraná V”, “Chacras”, “El Morro” y zonas aledañas. El objetivo es resolver una problemática histórica vinculada a conexiones clandestinas y fortalecer la presencia de la Empresa en el territorio.