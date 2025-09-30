Enersa inauguró el Primer Parque Solar en Sauce Pinto

El gobernador Rogelio Frigerio y el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, encabezaron este lunes la inauguración del Parque Solar Fotovoltaico de Sauce Pinto, la primera planta de energía solar desarrollada por la empresa estatal, con una inversión cercana a los 275.000 dólares.

La planta cuenta con 540 paneles de última generación, tiene una potencia de 300 kilovatios y producirá unos 480 megavatios anuales, suficientes para abastecer a 200 familias entrerrianas.

Frigerio destacó que la obra “forma parte de la estrategia de diversificación de la matriz energética” y afirmó que la provincia se prepara para un escenario de desregulación: “Las provincias van a estar obligadas a generar parte de su propia energía. Este parque es un paso clave para estar listos cuando llegue ese momento”.

Por su parte, Brupbacher remarcó la importancia de combinar el esfuerzo público y privado: “Son 300 kilovatios lo que está generando el parque solar, el equivalente al consumo de 200 familias en un año. Esto nos permite ahorrar casi 30 toneladas de huella de carbono y 525 galones de petróleo. Para nosotros es una satisfacción grande, pensando que es el primero de otros 11 que vienen detrás de este”.

El predio, cedido en comodato por la familia Delizzotti, se integra a la red de media tensión y cuenta con monitoreo remoto y mantenimiento predictivo, mejorando la calidad del servicio eléctrico, en especial en los meses de mayor demanda y en áreas productivas.

En el acto también participaron la presidenta comunal Silvia Taylor; los ministros Darío Schneider (Planeamiento) y Fabián Boleas (Hacienda); y la titular del CGE, Alicia Fregonese.