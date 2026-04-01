«Paraná ama la Pizza»: los locales adheridos

Este miércoles se realiza una nueva edición de «Paraná ama la Pizza», con promociones y descuentos para consumir en más de 20 locales adheridos.

Este miércoles 1° de abril se realiza una nueva edición de «Paraná Ama la Pizza”, con una propuesta que ofrecerá un 50% de descuento en pizzas de variedades seleccionadas en distintos locales adheridos. La actividad se desarrollará entre las 20 y las 24 horas y estará destinada al consumo en los establecimientos participantes.

La promoción forma parte de una propuesta gastronómica que busca incentivar el consumo local y generar un espacio de encuentro para vecinos y turistas. En ese sentido, se invitó a disfrutar de una noche distinta, pensada para compartir con amigos o en familia.

Los organizadores indicaron que el beneficio será exclusivo para quienes asistan a los locales, por lo que no incluirá pedidos por delivery. Además, se recomienda consultar en cada establecimiento por opciones aptas para personas celíacas.

La propuesta es impulsada por la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Paraná, con el acompañamiento de la Municipalidad de Paraná y el Ente Mixto de Turismo.

El evento se enmarca en las actividades previas a Semana Santa y también forma parte de las celebraciones por el aniversario de la ciudad, promoviendo la gastronomía local como uno de sus principales atractivos.

Locales adheridos

La Bartola Bar

Dirección: Urquiza 494 (y Ferré)

Tel.: 03434071406

WhatsApp.: +5493434513160

Las Vegas Pizzería (opción Sin Tacc)

Buenos Aires 499

Whatsapp: +5493434225737

Pizzeria Popular Corrientes

Corrientes y Nogoyá

Whatsapp: +5493434682878

Pizza Paraná

Hipólito Yrigoyen 407. Esq Carbó

Whatsapp: +5493433011000

Live Rock Pizza & Restó

25 de Mayo y Peatonal San Martín

WhatsApp: +5493434541005

Nogaró Pizzeria

Dirección: Av. Ramírez y Nogoyá

Tel.: 03434311270

WhatsApp.: +5493435053181

Picó (Opción sin Tacc)

Av. Almafuerte 1793

Whatsapp: 3434251402

Río Restó Bar

Darsena del puerto de Paraná, Pres. Dr. Raúl R. Alfonsín 275

Whatsapp: 343 5165829

Liverpool City Restó

Dirección: Alameda de la Federación 419

WhatsApp.: 343 5054514

Nembyré

Playa del Rowing Club

Whatsapp: +549 3435129772

Boston Beer Pub

Dirección: Corrientes 527

Whatsapp;+543434161838

Lennox Bar (solo Sin Tacc)

Direccion: Arturo Illia 488

Whatsapp: +54 9 3436 20-0887

Boston Beer Pub

Dirección: Corrientes 527

Whatsapp;+543434161838

Flamingo Parana

Dirección: Urquiza y Peatonal San Martín

Tel.: 0343 4311711

El Estribo Resto Bar

Irigoyen 593

WhatsApp: +5493434545157

El Estribo Choperia

Italia 255

WhatsApp: +543434518015

El estribo coffee bar

La Rioja 153

WhatsApp: +5433435 03-3139

Iberico Bar (Opción Sin Tacc)

Dirección: Victoria 407

WhatsApp.: +5493434150656

La Cantina

WhatsApp.: +5493438471616

Blas Pareras 2507

De Barro

Salta 624

WhatsApp: +5493434664703

Blas Bar Café Restó

Blas Parera y Carlos Darwin.

Whatsapp: +54 9 3435 25-9528

Patio Alameda

Dire: Alameda de la Federación 435

Wsp: 3434 29-9621

El Refugio Restó

Juan Báez 745

3434722470

La Zona Parrilla y Restaurante

Santiago del Estero 360

Whatsapp: +54 9 343 507-9919

Bar Maipú

Maipú y Perón

Whatsapp: +5493434156124

Maipú San Juan

San Juan 606 esquina Victoria

Whatsapp 3435061107

Maipú América

Av Américas 2130

Whatsapp 3435061108

Jardines del Triangular Patio Cervecero

Los Cisnes 2660. BºEl Triangular, Oro Verde

WhatsApp: +5493434178896 / 4522561

Bodegón Las Flores

Córdoba 528

Whatsapp : 3435179742