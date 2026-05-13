Entre Ríos y Unicef firmaron un acuerdo para fortalecer las políticas de niñez y adolescencia

El acuerdo establece un marco de trabajo conjunto centrado en garantizar el acceso a la salud integral, la primera infancia, educación de calidad, sistemas de protección eficaces frente a la violencia, entre otras cosas

El gobernador Rogelio Frigerio y el representante de UNICEF en Argentina, Rafael Ramírez Mesec, firmaron un memorándum de entendimiento para fortalecer las políticas de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes en Entre Ríos hasta diciembre de 2027. El acuerdo establece un marco de trabajo conjunto centrado en garantizar el acceso a la salud integral, la primera infancia, educación de calidad, sistemas de protección eficaces frente a la violencia, entre otras cosas. En consonancia con ello, 15 municipios adhirieron al programa Muna (Municipios Unidos por la Niñez y la Adolescencia).

El mandatario entrerriano, quien estuvo acompañado por la vicegobernadora Alicia Aluani, destacó la importancia estratégica de la alianza con el organismo internacional, subrayando que la firma del memorándum representa una decisión política firme de priorizar a la niñez y la adolescencia, especialmente en contextos de escasez de recursos. Sostuvo que esta vinculación no es solo una medida de asistencia social, sino que constituye “la mejor política de desarrollo que puede tener una provincia”.

El gobernador hizo también un fuerte llamado a la continuidad del trabajo conjunto entre la provincia, los municipios y el organismo para que estas acciones se conviertan en una política de Estado duradera, subrayando la necesidad de que “trascienda gobiernos”. Enfatizó en la complejidad de las demandas actuales y remarcó que “son políticas que incluyen a todos los niveles de gobierno. En consecuencia, tenemos que trabajar en equipo para dar respuesta a estas demandas”. Agradeció a los intendentes “el compromiso por compartir esta visión” y dijo que esperaba “seguir sumando intendentes en este desafío”.

Por su parte, el representante de Unicef dijo que “llevo un poco menos de dos años en el país y creo que es el gobernador con el que más me he reunido”. Recordó un encuentro donde el mandatario le expresó su interés en el apoyo de UNICEF para ciertos temas de primera infancia. “Es un gobernador de una provincia muy importante, con mucha capacidad en su equipo, que tiene las ganas y la voluntad de que UNICEF vaya acompañando en lo que hacemos. Desde ahí que, por nuestro lado, comenzamos con mucha curiosidad, pero también entusiasmo; y agradecimiento, ahora”.

Indicó que este nuevo plan es una continuidad del que se desarrolla desde hace dos años, pero “es particularmente especial para nosotros, porque es el primer acuerdo que estamos firmando con una provincia dentro de un nuevo ciclo de cooperación de UNICEF, que comenzó en marzo de este año por cinco años. Por eso, para nosotros también es un hito importante, que habla de ese compromiso y esas ganas de priorizar a la niñez”.

A su momento, la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, sostuvo que “el acompañamiento de UNICEF nos ayuda a priorizar los derechos de niños y adolescentes en todo el territorio de la provincia”, y agradeció luego a “los intendentes por este compromiso que asumimos juntos para crear oportunidades y defender estos derechos”. Recordó que en 2021 se firmaron cinco convenios MUNA, a los que se suman los 15 rubricados este miércoles. “Entre Ríos va a triplicar la política de niñez expandida en el territorio y un 70 por ciento de nuestros niños van a estar recibiendo nuestras coordinaciones, nuestra planificación. Planificar y dedicar tiempo hacia la niñez y la adolescencia es una apuesta hacia el presente y hacia el futuro de toda nuestra provincia”, concluyó.

El plan

El plan se encuentra alineado con las prioridades nacionales y provinciales para el período 2026-2030, con el objetivo de alcanzar resultados concretos y medibles en el territorio. Se establecieron tres ejes estratégicos de intervención. En materia de salud y bienestar, se prioriza la regionalización de la atención perinatal para reducir la mortalidad neonatal y la creación de centros de escucha para la salud mental adolescente. El eje educativo busca avanzar hacia la universalización de la sala de 3 años, la transformación digital en las escuelas y una mayor inclusión en el nivel secundario vinculada al mundo del trabajo.

El área de pobreza y protección social se enfoca en el monitoreo de la inversión pública mediante el etiquetado presupuestario y el fortalecimiento de la gestión municipal a través del programa MUNA. Finalmente, el eje de protección contra las violencias apunta a fortalecer el desempeño del Copnaf y promover prácticas de crianza respetuosa en los hogares.

Estuvieron también presentes en el acto, el ministro de Salud, Daniel Blanzaco; y el presidente del Consejo General de Educación, Carlos Cuenca. Asistieron además la presidenta del Copnaf, el director del Iprodi y los presidentes municipales de Paraná, Basavilbaso, Chajarí, Crespo, Diamante, Gilbert, Gualeguay, La Paz, Larroque, Pueblo General Belgrano, Rosario del Tala, San Jaime de la Frontera, Villa Elisa y Villa Paranacito, además del viceintendente de Federal.