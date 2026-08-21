Entre Ríos fortalece su capacidad de respuesta ante emergencias hídricas

El gobernador Rogelio Frigerio presentó parte de los recursos y equipamientos con los que cuenta la Policía de Entre Ríos para fortalecer las tareas de prevención, monitoreo, asistencia y respuesta ante eventuales emergencias hídricas y fenómenos meteorológicos.

Durante la jornada, puso en funciones el Centro de Comando y Gestión para el fenómeno de El Niño, una herramienta estratégica que permitirá centralizar información, monitorear en tiempo real la situación en distintos puntos de la provincia y coordinar el despliegue de los recursos disponibles.

El nuevo centro, ubicado en la Jefatura Central de Policía, constituye un punto estratégico para la gestión de situaciones críticas vinculadas con crecidas de ríos y arroyos, inundaciones, anegamientos, tormentas severas y otros eventos meteorológicos. Desde allí se podrá obtener una visión integral de la capacidad operativa provincial, conocer dónde se encuentran los recursos, cuáles están disponibles y cuáles pueden ser movilizados de manera inmediata ante una emergencia. «Hoy ponemos en funciones el Centro de Comando y Gestión para el fenómeno de El Niño. Esto es lo que tenemos que hacer: prepararnos de la mejor manera frente a lo inevitable», sostuvo Frigerio.

La principal fortaleza del Centro de Comando y Gestión radica en la posibilidad de integrar información y recursos para anticipar escenarios y mejorar la toma de decisiones. La sala permite monitorear la disponibilidad de embarcaciones, vehículos, personal, grupos especiales, equipamiento logístico y otros medios destinados a la prevención y asistencia. También incorpora información relacionada con precipitaciones, tormentas, niveles y crecidas de ríos y arroyos, y situaciones de riesgo, con el objetivo de orientar rápidamente los recursos hacia los sectores que más los necesiten.

En este sentido, el sistema apunta a construir progresivamente un monitoreo integral de todo el territorio entrerriano, mediante la articulación permanente con los municipios y los organismos provinciales. La incorporación de información en tiempo real desde cada localidad permitirá contar con una visión unificada de las condiciones existentes y de la evolución de una eventual emergencia. «Si los municipios nos dan apertura, desde aquí se pueden monitorear todos los sistemas de monitoreo municipales y policiales», explicó el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, quien destacó la importancia de compartir información para fortalecer la coordinación operativa.

El Centro también permitirá mantener comunicados a los jefes de las Policías Departamentales y conocer la ubicación y disponibilidad de las unidades operativas desplegadas en la provincia. De esta manera, ante una situación crítica, la información centralizada permitirá responder con mayor rapidez preguntas fundamentales: qué está ocurriendo, dónde está ocurriendo, qué recursos están disponibles, dónde se encuentran y hacia dónde deben ser enviados. La Policía de Entre Ríos dispone de unos 1.000 efectivos para reforzar las tareas de prevención, asistencia y respuesta ante posibles emergencias.

Acompañado por el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, Frigerio destacó la inversión realizada por la Policía de Entre Ríos para ampliar su capacidad operativa y valoró la incorporación de gomones, embarcaciones, motos de agua, vehículos, grupos electrógenos, equipamiento para rescate y asistencia, elementos de protección personal y otros recursos logísticos. La inversión supera los 100 millones de pesos y está orientada a fortalecer la preparación de la provincia frente a los posibles efectos asociados al fenómeno de El Niño. «Tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para tratar de minimizar algo que parece inevitable que ocurra», afirmó el Gobernador.

Durante la presentación también se exhibieron móviles de la Dirección de Prevención de Delitos Rurales y otros medios que se encuentran distribuidos estratégicamente en el territorio entrerriano. El objetivo es que estos recursos puedan ser movilizados de acuerdo con las necesidades de cada departamento y evitar la duplicación de esfuerzos, optimizando la capacidad de respuesta del Estado. Frigerio remarcó, además, que el trabajo coordinado con los presidentes municipales, el Ejército y las distintas fuerzas de seguridad será fundamental para afrontar los escenarios que puedan presentarse.

Con la puesta en funcionamiento del Centro de Comando y Gestión para el fenómeno de El Niño, Entre Ríos incorpora una herramienta orientada a una gestión de emergencias más moderna, preventiva y coordinada. La estrategia no se limita a disponer de medios materiales, sino que busca integrarlos mediante información actualizada, comunicación permanente y una planificación que permita anticiparse a los acontecimientos. De esta manera, la Provincia fortalece su capacidad para proteger a las comunidades ante crecidas, inundaciones, tormentas y otras contingencias, con una respuesta rápida y eficiente basada en la coordinación entre la Policía, los municipios y los distintos organismos del Estado.