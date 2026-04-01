Feria de Semana Santa en Paraná: shows, gastronomía y emprendedores

La Feria de Semana Santa comenzó en la costanera baja de Paraná con 250 emprendedores, artesanos y propuestas gastronómicas. La actividad se desarrollará hasta el domingo con shows, juegos y espacios para recorrer.

La Feria de Semana Santa en Paraná comenzó en la costanera baja con una nueva edición que reúne a emprendedores, artesanos, gastronómicos y propuestas culturales en un paseo abierto al público hasta el domingo. La actividad se instaló entre Sala Mayo y Plaza de las Colectividades, con funcionamiento diario de 10 a 22.

El subsecretario municipal de Producción, Oscar Bustamante, informó a Elonce que el armado de los puestos se inició durante la mañana de este miércoles y destacó que se trató de una de las actividades incluidas en la agenda prevista para el fin de semana largo.

Según detalló, la feria vuelve a ocupar un lugar central dentro del calendario anual local y convoca a trabajadores de distintos rubros. “Tenemos 250 emprendedores, artesanos y gastronómicos que van a estar durante estos días hasta el domingo”, expresó.

Propuestas para recorrer

La feria reúne producciones artesanales y comerciales de distintos tipos. Entre las opciones, se incluyen trabajos de joyería, artículos de madera, implementos culinarios y distintas elaboraciones regionales.

Bustamante remarcó además que la oferta gastronómica ocupa un espacio destacado dentro del predio ferial. Indicó que se dispuso un patio gastronómico con 20 food trucks locales, además de otros puestos con comidas y productos para consumir durante la jornada.

En el marco de Semana Santa, explicó que uno de los rubros con mayor demanda suele ser el vinculado a preparaciones con pescado. “Van a encontrar mucho de ese tipo de preparaciones tanto para el mediodía como para la cena”, señaló.

Música y actividades culturales

La programación también contempla números musicales y distintas expresiones culturales para acompañar la feria. El funcionario indicó que, debido a las altas temperaturas registradas en estos días, gran parte de esas presentaciones se concentrarían a partir de las 19.30 o 20 horas.

Además de la música en vivo, el paseo incorporó un sector de juegos destinado a las infancias, con el objetivo de ampliar la propuesta para quienes concurran en familia.

El funcionario valoró también la presencia de artesanos visitantes de otros puntos del país, que se sumaron a los expositores locales. En ese sentido, sostuvo que la feria permite no solo comprar productos, sino también conocer los procesos de elaboración y dialogar con quienes los producen.

Horarios y condiciones del predio

La feria permanecerá abierta hasta el domingo inclusive en el horario de 10 a 22. Desde la organización indicaron que, en caso de lluvia, el paseo podrá recorrerse de todos modos porque las carpas fueron montadas con cerramiento completo.

Bustamante señaló que la iniciativa fue pensada tanto para vecinos de Paraná como para excursionistas y turistas que lleguen a la ciudad durante Semana Santa. En ese marco, definió a la feria como uno de los atractivos que integran la agenda preparada para esos días.

La propuesta se consolida así como uno de los espacios centrales del fin de semana largo, con actividades comerciales, gastronómicas y culturales en la costanera de la capital entrerriana.