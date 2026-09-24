Frigerio entregó nuevos vehículos y equipamiento para fortalecer la Policía de Entre Ríos

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó la presentación y entrega de nuevos vehículos y equipamiento destinados a fortalecer las capacidades operativas de la Policía de Entre Ríos.

La actividad se desarrolló este miércoles en Plaza Mansilla donde el gobernador observó los vehículos y el equipamiento junto al ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, y el jefe de Policía, Claudio González. Allí, el mandatario destacó el trabajo de la Policía de Entre Ríos y el fortalecimiento de la fuerza con nuevo equipamiento. «Ya creo que perdí la cuenta de cuántas veces nos encontramos acá en esta misma plaza presentando equipamiento, patrulleros para nuestra Policía. En esta idea que tenemos desde el primer día de cuidar a los que nos cuidan, de dotarlos de tecnología y de armas también para que puedan ejercer la tarea de cuidarnos, de preservar la paz en la provincia, de que en la provincia no entren los narcos», sostuvo.

Respecto de la inversión, precisó que alcanza «unos 400 millones de pesos» e incluye «el reacondicionamiento de vehículos que le sacamos a los narcos, a los que roban ganado y que hoy forman parte de la Policía de Abigeato en la provincia». También detalló la incorporación de «10 fusiles de última generación, pistola de baja letalidad, seguimos incorporando escudos, elementos para las tropas de asalto, distintos tipos de herramientas que necesita nuestra Policía para desempeñarse mejor».

Por último, Frigerio al ser consultado sobre la continuidad de las inversiones, afirmó: «Sin duda, siempre que podamos vamos a destinar los recursos de la gente adonde tienen que ir, que en este caso es dotar a nuestra Policía de los instrumentos que se necesitan para combatir el delito, el crimen organizado, el narcotráfico».

El ministro Roncaglia, destacó la necesidad de fortalecer a la Policía de Entre Ríos frente a las nuevas modalidades delictivas. «Hoy el delito complejo es muy violento y debemos dotar a nuestras fuerzas de seguridad de elementos para combatirlo, primero para investigar y, si se vuelven agresivos hacia la Policía, para repeler esas agresiones», sostuvo. En ese sentido, valoró la incorporación de armamento, escudos y chalecos antibalas y señaló que «poco a poco vamos incorporando más, porque es necesario para que la Policía pueda desplegar su actividad propia de llevar seguridad a todos los entrerrianos».

En tanto, el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, destacó los recursos incorporados para fortalecer la tarea de la fuerza. «Todo lo que ven acá es lo que se ha adquirido. El despliegue tiene que ver con la armonía de todos esos recursos, pero esos recursos tienen que ver con la capacitación y la preparación del personal», señaló. En ese sentido, sostuvo que la exhibición realizada estuvo vinculada con la necesidad de contar con herramientas adecuadas para «combatir el crimen organizado», una tarea que, según explicó, «es complicada» y requiere de este tipo de recursos.

Incorporación

En la oportunidad se entregó una camioneta Nissan y una ambulancia cero kilómetro, esta última adquirida a través del Fondo de Defensa y Ayuda al Personal Policial (DAP), destinada a fortalecer la asistencia y el acompañamiento del personal de la institución. Dos camionetas y dos automóviles recuperados del delito, a través del trabajo con la Justicia.

La incorporación también incluyó tres vehículos, cinco motocicletas y una lancha acondicionados y reequipados para tareas de prevención. En materia de equipamiento, se entregaron escudos de contención de acrílico, armas de baja letalidad Byrna y subfusiles destinados a grupos especiales, dotando al personal de nuevas herramientas de protección y actuación.