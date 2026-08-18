La Municipalidad implementa un nuevo régimen que simplifica las habilitaciones comerciales

Mediante el Decreto N.º 1736/2026, el régimen prioriza la simplificación de los trámites con herramientas digitales y permite iniciar la actividad una vez completada la gestión, mientras las verificaciones municipales se realizan con posterioridad.

Con el objetivo de modernizar la gestión pública y reducir la burocracia, la Municipalidad aprobó un nuevo Reglamento de Habilitaciones Comerciales, Industriales y de Servicios, que reemplaza la normativa vigente desde 2008 e incorpora procedimientos diferenciados según el nivel de riesgo de cada actividad.

«Con este nuevo régimen damos un paso hacia un Estado más ágil y facilitador. Buscamos que quienes invierten, emprenden y generan trabajo puedan iniciar su actividad sin demoras innecesarias, manteniendo los controles que garantizan la seguridad y el cumplimiento de la normativa», destacó Héctor Bergara, secretario de Fiscalización, Control Urbano y Actividades Comerciales.

El principal cambio alcanza a las actividades de baja complejidad, que representan la mayoría de los establecimientos que se habilitan en la ciudad. Quienes completen el trámite y presenten la documentación requerida podrán iniciar su actividad de manera inmediata, mientras las inspecciones se realizan posteriormente. A continuación, la autoridad de aplicación realizará las inspecciones correspondientes para verificar el cumplimiento de las condiciones declaradas. En caso de detectarse falsedades, omisiones o incumplimientos, la habilitación podrá ser revocada y se aplicarán las sanciones correspondientes.

Para las actividades de complejidad media y alta se mantienen las exigencias técnicas actuales, aunque el trámite se agiliza mediante herramientas digitales. En estos casos, se requiere documentación específica e inspecciones previas, de acuerdo con el nivel de riesgo de cada establecimiento.

Entre las novedades, el reglamento también extiende la vigencia de las habilitaciones a seis años para las actividades de baja complejidad y mantiene un plazo de cuatro años para el resto de las categorías.

Además, todos los establecimientos habilitados contarán con un Código QR que reemplazará al certificado en papel. Esta herramienta permitirá consultar en tiempo real la vigencia de la habilitación, el rubro autorizado, los datos del titular, el domicilio comercial y otros antecedentes vinculados al establecimiento, como transferencias, anexos de rubro e inspecciones realizadas.

Todo el trámite se desarrollará de forma completamente digital a través del Sistema Integral de Administraciones Tributarias (SIAT). La plataforma permitirá iniciar la solicitud, presentar la documentación requerida, completar las declaraciones juradas y realizar el seguimiento del expediente, además de recibir las notificaciones del trámite por medios electrónicos.