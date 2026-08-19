Boca Juniors goleó a Recoleta y se metió en cuartos de final de la Sudamericana

Boca Juniors aplastó 4-0 a Recoleta en Paraguay, cerró la serie con un contundente 7-1 global y ahora espera por Sao Paulo o Bolívar en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Boca Juniors confirmó su favoritismo en Paraguay y avanzó con autoridad a los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras golear 4-0 a Recoleta en el estadio Defensores del Chaco. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena completó una serie casi perfecta con un 7-1 en el marcador global y ahora aguardará por el ganador del cruce entre Sao Paulo de Brasil y Bolívar de Bolivia.

Después del 3-1 conseguido en la ida en Buenos Aires, el Xeneize volvió a imponerse con contundencia en Asunción y dejó resuelta la clasificación con una actuación sólida en todas sus líneas.

El partido tuvo un comienzo con una intervención decisiva de Álvaro Montero, quien sostuvo el cero al contener un mano a mano frente a Ronal Domínguez en la única llegada clara del conjunto paraguayo durante el primer tiempo.

Boca encontró la ventaja antes del descanso

Con el correr de los minutos, Boca tomó el control del encuentro y comenzó a generar situaciones sobre el arco defendido por Nelson Ferreira, que evitó varias oportunidades antes de la apertura del marcador.

El primer gol llegó a los 29 minutos, cuando Santiago Ascacíbar conectó un preciso cabezazo para poner el 1-0 y empezar a sentenciar definitivamente la eliminatoria.

Antes del cierre de la primera etapa llegó otro momento destacado de la noche. Sebastián Villa convirtió su primer gol desde su regreso a Boca y, tras marcar el 2-0, se señaló el escudo y realizó un gesto de pedido de disculpas hacia la popular xeneize.

Merentiel brilló y Enner Valencia tuvo su estreno

En el complemento, Boca no bajó el ritmo y amplió rápidamente la diferencia. A los seis minutos, Miguel Merentiel dejó en el camino a Nicolás Marotta con un enganche dentro del área y definió por encima de Ferreira para establecer el 3-0.

Con el resultado ampliamente favorable, Arruabarrena aprovechó para mover el banco y darle minutos a Enner Valencia, una de las incorporaciones más importantes del mercado de pases, quien hizo su debut oficial con la camiseta azul y oro.

Sobre el final del encuentro, Alan Velasco cerró la goleada con una buena definición para el 4-0 definitivo, coronando una actuación dominante del conjunto argentino.

Lo que viene para el Xeneize

Con el pasaje asegurado entre los ocho mejores del certamen continental, Boca volverá a enfocarse en el Torneo Clausura.

Su próximo compromiso será este domingo, desde las 21:30, cuando visite a Racing en el Cilindro de Avellaneda por la sexta fecha del campeonato local.

Los cuartos de final de la Copa Sudamericana se disputarán entre el 8 y el 17 de septiembre, instancia en la que el Xeneize enfrentará al vencedor de la serie entre Sao Paulo y Bolívar.