Generalizado corte de gas en Paraná

El corte del servicio afecta a gran cantidad de usuarios de la capital provincial, en momentos donde las bajas temperaturas hacen que se intensifique el uso de equipos de calefacción.

El problema fue reportado por distintos ciudadanos paranaenses, especialmente de la zona centro de la capital provincial.

La interrupción del servicio se habría originado en el error en una maniobra que se desarrolló desde la empresa Transportadora Gas del Norte (TGN) en Aldea Brasilera.

“Es un problema general. Estamos trabajando en levantar el suministro. Se está solucionando paulatinamente“, informaron desde Redengas, desde donde también remarcaron que están realizando un “operativo de contingencia”.

Los reportes llegaron desde diferentes sectores de la ciudad. Entre las zonas afectadas se encontraban el centro, San Agustín, Thompson, Don Bosco, Churruarín, Brown, barrio Gazzano, Racedo y Hernandarias, además de otros puntos donde vecinos advirtieron la falta de gas natural.