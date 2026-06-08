La Línea G modificará su recorrido provisoriamente por obras desde este lunes

El cambio será temporal y se extenderá durante aproximadamente dos semanas. La modificación responde a los trabajos de puesta en valor del Puente Blanco y afectará tanto el recorrido de ida como el de vuelta, además de incorporar paradas provisorias.

Los usuarios de la Línea G de colectivos deberán tener en cuenta una modificación temporal en el recorrido habitual del servicio a partir de este lunes 8 de junio. La medida fue informada por Arriba Paraná y responde a las obras de puesta en valor que se desarrollan en el Puente Blanco.

Según se indicó, los cambios se mantendrán durante aproximadamente dos semanas, período en el que el recorrido habitual sufrirá alteraciones tanto en el trayecto de ida como en el de regreso.

La modificación busca garantizar la circulación de las unidades mientras avanzan los trabajos de infraestructura en uno de los sectores intervenidos por el municipio.

Cómo será el nuevo recorrido

Durante el período de obras, la Línea G realizará el recorrido de ida por las calles Florentino Ameghino, Ituzaingó, Florencio Sánchez, Paraguay, Courreges y General Urquiza.

En tanto, el trayecto de vuelta se desarrollará por Bulevar Sarmiento, General Urquiza, Concordia, Montevideo, Diamante, Florencio Sánchez, Ituzaingó y Florentino Ameghino.

Además, se habilitarán paradas provisorias para facilitar el acceso de los pasajeros mientras se mantengan los cambios operativos.

En el recorrido de ida, las paradas temporales estarán ubicadas en Ituzaingó y Florencio Sánchez, y en Courreges y España. Para la vuelta, los usuarios podrán ascender y descender en Diamante y Paraguay, e Ituzaingó y Los Aromos.

Cambios recientes en el transporte urbano

La modificación de la Línea G se suma a otras medidas implementadas recientemente por la Municipalidad de Paraná para mejorar el funcionamiento del sistema de transporte público.

Entre ellas se encuentra la ampliación del tiempo disponible para utilizar el boleto combinado, que pasó de 60 a 90 minutos. La medida fue anunciada por el secretario de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano, Kevin Bolzán.

De esta manera, los usuarios cuentan ahora con una hora y media para realizar una combinación entre distintas líneas, manteniendo las condiciones actuales del beneficio.

Mientras duren las obras en el Puente Blanco, desde el sistema de transporte recomendaron a los pasajeros de la Línea G consultar previamente los recorridos y paradas temporales para evitar inconvenientes en sus desplazamientos habituales por la ciudad.