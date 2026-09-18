La Municipalidad brindará una capacitación para adultos mayores sobre herramientas digitales

La propuesta tendrá ocho encuentros y comenzará el lunes 28 de septiembre. La inscripción ya está abierta y la actividad es gratuita, con cupos limitados.

La Municipalidad de Paraná, a través del Distrito del Conocimiento, abrió las inscripciones para una nueva propuesta destinada a adultos mayores, orientada al desarrollo de habilidades digitales y al uso seguro de herramientas que forman parte de la vida cotidiana.

La iniciativa contempla ocho encuentros, que comenzarán el lunes 28 de septiembre y se extenderán hasta la semana del 20 de noviembre. El objetivo es acompañar a los participantes en el desarrollo de mayor autonomía y confianza para desenvolverse en distintos entornos digitales.

La directora del Distrito del Conocimiento, Luisina Pocay, explicó que la propuesta busca “acompañar a nuestros adultos mayores en desarrollar esa autonomía ante el uso de herramientas digitales que utilizamos en la vida cotidiana”.

En ese sentido, señaló que durante los encuentros se trabajará sobre situaciones concretas, como el ingreso a distintas plataformas, el uso de aplicaciones para el transporte, billeteras digitales y trámites digitales, entre otras herramientas.

“Queremos generar más confianza en las personas para que puedan llevar adelante ese uso de manera más tranquila y segura”, destacó Pocay, y agregó que también se brindarán herramientas para reconocer posibles estafas virtuales y noticias falsas.

La capacitación se desarrollará con una dinámica grupal y acompañada, de manera que los participantes puedan realizar consultas y aprender a partir de sus propias experiencias.

Inscripciones

La inscripción ya está habilitada y los cupos son limitados para garantizar el acompañamiento durante los encuentros. Las personas interesadas pueden acercarse al Distrito del Conocimiento, ubicado en Ambrosetti Solanas, durante la mañana, de 7 a 13, donde el equipo brindará asesoramiento.

También pueden comunicarse por WhatsApp al 3435178618 o mediante los canales de contacto del Distrito del Conocimiento.

La propuesta es gratuita y forma parte de las iniciativas que desarrolla la Municipalidad para promover el acceso y el aprendizaje de herramientas digitales.