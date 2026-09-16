Un joven cayó con su moto a una cuneta de dos metros en el ingreso a San Benito

El hecho ocurrió este miércoles por la mañana sobre avenida Newbery, frente al Complejo de Fútbol Chapino. El joven de 24 años estaba consciente y fue hospitalizado.

Un joven de 24 años cayó con su moto a una cuneta de unos dos metros de profundidad en el ingreso a San Benito y fue rescatado esta mañana por personal de la División Bomberos Zapadores. El hecho ocurrió a las 8.05 sobre avenida Newbery, frente al Complejo de Fútbol Chapino. El motociclista estaba consciente.

El aviso movilizó de inmediato a los bomberos, que arribaron al lugar y trabajaron sobre la cuneta donde había quedado el joven junto a su motovehículo. Los efectivos realizaron primero la inmovilización y luego la extracción del motociclista, una tarea clave para evitar lesiones mayores.

Una vez fuera de la cuneta, el joven fue atendido por el personal médico en el lugar y trasladado en una unidad de emergencias médicas. Hasta el momento no se precisaron las circunstancias en que se produjo la caída.

(Ahora)