Victoria-Rosario: empiezan obras en la ruta y habrá tránsito alternado durante más de un mes

Las tareas comenzarán el lunes 21 de septiembre y tendrán una duración estimada de un mes y medio. Habrá tránsito alternado durante las 24 horas, por lo que se anticipan demoras en el sector.

La empresa concesionaria de la Ruta Nacional 174 “Conexión Alto Delta” informó que a partir del lunes 21 de septiembre se iniciarán nuevos trabajos correspondientes a la segunda etapa, ahora de Obras Obligatorias del enlace vial Rosario–Victoria, en el kilómetro 59,2.

En este sector se llevará adelante la ejecución de losas de hormigón en ambos sentidos de circulación, que permitirán dar continuidad y empalmar con las losas realizadas durante la primera etapa de las obras de puesta en valor.

Si bien esta obra, encuadrada en las Obras Obligatorias del Contrato de Concesión, estaba prevista inicialmente para el próximo año, se decidió adelantar la ejecución de estos trabajos, con el objetivo de continuar con las tareas de mejora de la calzada para adicionar mayor seguridad al camino.

La obra tendrá una duración estimada de un mes y medio. Durante todo el período de ejecución, el tránsito deberá circular de manera alternada por el sector de obras durante las 24 horas del día, por lo que se prevé la generación de demoras en ese tramo.

Conexión Alto Delta informó que los equipos de trabajo dispondrán de la señalización y realizarán tareas de advertencia y orientación a los conductores a fin de garantizar condiciones adecuadas de circulación y seguridad en la zona intervenida.

Desde la concesionaria se solicita especialmente a los usuarios del corredor circular con máxima atención, respetar la señalización y las indicaciones del personal afectado a la obra, reducir la velocidad y mantener la distancia de seguridad al atravesar el sector.

Asimismo, la compañía “agradece la colaboración y comprensión de los usuarios” durante el desarrollo de estos trabajos, que forman parte de las acciones destinadas a mejorar las condiciones de transitabilidad y seguridad del corredor vial Rosario–Victoria.

Conexión Alto Delta recomienda prever posibles demoras y circular con precaución en el sector del kilómetro 59,2 a partir del lunes 21 de septiembre.