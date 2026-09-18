Boleas aseguró que Entre Ríos fortalece la competitividad productiva con alivio fiscal, previsibilidad y crecimiento de la inversión pública

El ministro de Economía y Servicios Públicos de Entre Ríos, Fabián Boleas, detalló los avances del programa de optimización del gasto público que lleva adelante la provincia para impulsar al sector productivo en el marco de la 22° Jornada de la Industria, organizada por la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER).

Durante su intervención, remarcó la importancia de haber generado espacio fiscal a partir de una administración ordenada, considerando que el 85 por ciento del presupuesto provincial corresponde a gasto rígido que contempla coparticipación, municipios, salarios, pensiones, jubilaciones e intereses de la deuda. Es decir, queda «alrededor de un 15 por ciento para atender a gastos adicionales en materia de salud, educación y seguridad, y para realizar inversiones en bienes de capital, entre otras cuestiones que tienen que afrontar el Estado».

Respecto a la previsibilidad en las cuentas públicas, Boleas subrayó el cumplimiento efectivo del Estado provincial con los contratistas de obra pública. «Nosotros estamos conforme con decir que cada certificado de obra en la provincia de Entre Ríos se paga en tiempo y forma, que es a los 60 días de haber certificado. Eso habla de la previsibilidad que tanto necesitamos tanto los privados como los públicos para poder tomar decisiones».

En materia impositiva, la gestión provincial logró reequilibrar la estructura tributaria, elevando la participación de los impuestos directos de padrón del 12 por ciento en 2023 al 22 por ciento al cierre de 2025. Esta readecuación permitió disminuir la carga de Ingresos Brutos en sectores estratégicos como la integración avícola y porcina, reduciendo además la alícuota del Impuesto de Sellos del 3 por ciento a rangos de entre el 1 por ciento y el 1,5 por ciento, junto con exenciones definitivas.

Explicó luego que, para brindar alivio financiero directo a las empresas y resolver la acumulación de saldos a favor en Ingresos Brutos, la administración tributaria dispuso herramientas concretas. El ministro precisó que se estableció «la posibilidad de compensar o transferir esos saldos, y la otra que tiene que ver con poder plantear la situación frente a ATER de la situación en cuanto a las alícuotas en el Sistema Informático de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias (Sircreb)».

Asimismo, el funcionario resaltó el fuerte impulso a la infraestructura, precisando que la inversión real en obra pública registró un crecimiento del 30 por ciento en 2025 respecto al ejercicio anterior. En esa línea, resaltó el rol activo de la provincia en la figura del gobernador Frigerio para concretar proyectos clave como la concesión de la Ruta 14, donde se generaron los instrumentos impositivos necesarios para viabilizar su licitación y adjudicación.

Finalmente, Boleas reafirmó el compromiso del gobierno provincial de continuar destinando los recursos recuperados al desarrollo económico e industrial de Entre Ríos. «Venimos trabajando en generar espacio fiscal para destinarlo a dos cuestiones: una que tiene que ver con la política tributaria y lo otro que tiene que ver con la infraestructura», concluyó.