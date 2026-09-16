Uader capacitará a más de 3 mil docentes santafesinos en Educación Tecnológica

La Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) y el Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe acordaron desarrollar una propuesta de formación destinada a alrededor de 3 mil docentes santafesinos, en el marco de la implementación del nuevo diseño curricular de Educación Tecnológica para el nivel primario.

El dispositivo incluirá además la formación de 55 referentes que tendrán a su cargo el acompañamiento territorial de los equipos docentes. El convenio fue firmado por el rector de la Uader, Luciano Filipuzzi, y el ministro de Educación de Santa Fe, José Goity. El acuerdo establece un marco de cooperación que contempla, además de esta iniciativa, acciones académicas, propuestas de posgrado, capacitaciones y proyectos de extensión universitaria.

En este sentido, la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (Fhaycs) tendrá a su cargo una propuesta específica de formación en Educación Tecnológica, a partir de la experiencia y las capacidades desarrolladas por sus equipos docentes en este campo.

«Este convenio expresa una de las funciones centrales de la Universidad Pública: poner el conocimiento, la experiencia y las capacidades de nuestros equipos académicos al servicio de las necesidades de la región. Poder acompañar un proceso de esta magnitud, que llegará a miles de docentes y tendrá impacto directo en las escuelas, es una enorme responsabilidad y también un reconocimiento al trabajo que Uader viene desarrollando», destacó Filipuzzi.

La propuesta alcanzará a docentes que actualmente se encuentran en ejercicio y a quienes están escalafonados para desempeñarse en el área de Educación Tecnológica. El dispositivo se implementará durante los últimos meses de 2026 y combinará instancias virtuales, presenciales, híbridas y sincrónicas.

A su vez, se formará a aproximadamente 55 referentes que cumplirán el rol de formadores de formadores y acompañarán a los docentes durante el proceso de implementación del nuevo diseño curricular en las escuelas santafesinas. La directora provincial de Innovación Pedagógica de Santa Fe, María Cristina Gómez, explicó que estos referentes contarán con espacios específicos de trabajo para fortalecer las herramientas necesarias para el acompañamiento territorial.

La iniciativa toma como antecedente la participación y el asesoramiento de la Fhaycs en propuestas vinculadas con el área de Educación Tecnológica. En esta oportunidad, esa experiencia permitirá desarrollar un dispositivo de formación y acompañamiento que trascienda una instancia puntual y contribuya a la apropiación y puesta en práctica de los nuevos contenidos y enfoques curriculares.

«Cuando dos provincias y sus instituciones educativas articulan capacidades, se multiplican las posibilidades. Para Uader es muy importante construir vínculos que atraviesen las fronteras provinciales y nos permitan aportar a procesos de transformación educativa. Tenemos una agenda de trabajo muy amplia por delante y esperamos que este sea el comienzo de nuevas acciones conjuntas con Santa Fe», señaló el rector.