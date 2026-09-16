Operativo de limpieza y saneamiento sobre el arroyo Colorado

Las tareas se enmarcan en el plan de acción de contingencia asociado al fenómeno de El Niño. Con maquinaria pesada, los trabajos se desarrollaron en las inmediaciones de las calles Don Bosco y Lavalleja. Se retiraron del cauce del arroyo más de 50 metros cúbicos de residuos, tanto de gran porte como menores. Se recomienda a la población evitar arrojar desechos en lugares indebidos.

«Continuamos con los trabajos preventivos ante el fenómeno de El Niño. Es un trabajo coordinado entre distintas áreas municipales dentro de un protocolo de acción que se viene desarrollando, teniendo en cuenta la importancia de la limpieza de los arroyos. Queremos hacer hincapié en que el vecino entienda que no hay que arrojar residuos ni desechos en los arroyos», señaló el secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld.

«Todo lo que se tira al arroyo —como hemos visto: heladeras, lavarropas, cubiertas y distintos materiales— provoca que, con lluvias de 100 o 120 milímetros, el agua suba e impida el curso natural del cauce», sostuvo Hirschfeld. Durante esta semana, las tareas se desarrollaron en las inmediaciones del arroyo La Horqueta, en las calles Darwin y Blas Parera.

La Municipalidad recuerda que en la ciudad existe un sistema de contenerización en el que se pueden depositar los residuos sólidos urbanos. Allí no se pueden desechar restos de construcción, restos de poda, elementos eléctricos o electrónicos ni grandes estructuras. Para la recolección de este tipo de residuos, se recomienda comunicarse previamente con el Servicio de Atención al Vecino (SAV) a través de la línea 147.

«Desde el equipo de actuación del comité de emergencia ante la llegada de El Niño, desarrollamos distintas acciones, como la colocación de puntos limpios para que los vecinos dejen sus residuos. En cada operativo encontramos una gran cantidad de desechos sobre los arroyos; hacemos una clasificación y, de acuerdo con eso, abordamos la problemática», manifestó el coordinador general de la Secretaría de Planificación e Infraestructura, Xavier Bilbao.

«Con el acompañamiento de la comunidad, vamos a trabajar para reducir los grandes volúmenes de residuos. Estimamos que, por cada operativo de limpieza, se retiran de los arroyos entre 50 y 60 metros cúbicos de desechos, lo que equivale a 10 o 15 camiones por intervención», remarcó Bilbao.

Asimismo, sobre el cauce del arroyo Colorado, en las inmediaciones de la calle Don Bosco y Cabildo Abierto, el Municipio ejecuta una importante obra hidráulica de contención y canalización del curso de agua.

«La obra surge a partir de la problemática de inestabilidad que se generó en la calle Cabildo Abierto, donde algunas casas sufrieron derrumbes y otras están en riesgo. En primer lugar, se hizo la estabilización del cauce, que se veía perjudicado a causa de una erosión retrogradante. Para lograr la contención, se construyeron paredes de hormigón para luego generar el relleno necesario y la estabilización de los taludes en la margen del arroyo», explicó Bilbao.