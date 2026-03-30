La Sinfónica de Entre Ríos presenta Sinfonismo Clásico Cinematográfico en el CPC de Paraná

Será el sábado 11 de abril a las 20 en el Centro Provincial de Convenciones (calle San Martín 15, Paraná). La actividad es organizada por la Secretaría de Cultura provincial, cuenta con el auspicio de Iapser Seguros y es de entrada libre y gratuita, con acceso por orden de llegada.

Bajo la dirección de su director artístico, Luis Gorelik, el programa incluirá las bandas sonoras de cuatro joyas del cine universal llevadas a la sala de conciertos: El halcón de los mares (1940), compuesta por Erich Korngold; Ben-Hur (1959), de Miklos Rozsa; Psicosis (1960), con partitura de Bernard Herrmann y El Gatopardo (1963), obra de Nino Rota.

Contexto de las obras

El halcón de los mares (1940) representó la producción más costosa de Warner Bros. hasta ese momento. Bajo la dirección de Michael Curtiz y el protagonismo de Errol Flynn, la película destacó por sus batallas navales filmadas en tanques de agua con barcos a escala real.

Por su parte Ben-Hur (1959), dirigida por William Wyler, mantuvo durante casi cuatro décadas el récord de la película más premiada con 11 galardones de la Academia.

Psicosis (1960) es reconocida como una de las obras cumbres del suspenso dirigido por Alfred Hitchcock. La película introdujo innovaciones visuales radicales, como los 78 cortes de cámara en la secuencia de la ducha.

Y el El Gatopardo (1963), es la pieza central de la cinematografía de Luchino Visconti, obtuvo la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Basada en la novela de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, la película contó con un reparto internacional liderado por Burt Lancaster, Alain Delon y Claudia Cardinale.