Comenzaron los trabajos de recuperación vial en calle Rosario del Tala

Las tareas iniciadas este lunes forman parte del plan de saneamiento profundo de la trama vial. Se interviene el tramo comprendido entre La Rioja y avenida Ramírez, con un plazo estimado de 30 días.

Este lunes comenzaron los trabajos de recuperación de la trama vial en calle Rosario del Tala, en el tramo comprendido entre La Rioja y avenida Ramírez. La intervención se enmarca en la obra de saneamiento profundo que lleva adelante la Municipalidad de Paraná para mejorar la transitabilidad en distintos sectores de la ciudad.