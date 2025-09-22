La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos dará un nuevo concierto el sábado 27, a las 20, en el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina. La presentación es organizada por la Secretaría de Cultura con entrada libre y gratuita y el ingreso por orden de llegada.

El concierto contará con la dirección artística del maestro Luis Gorelik y la participación de Pedro Baeza como director invitado. La Sinfónica se presentará en La Vieja Usina, ubicada en Gregoria Matorras de San Martín 861, Paraná.

El programa del concierto comprenderá las siguientes obras: el Andante Appassionato, de Enrique Soro; la Suite del ballet; El Pájaro de Fuego, de Igor Stravinsky; y la Fantasía para piano, coro y orquesta Op. 80 de L. V. Beethoven, esta última con la actuación del solista invitado Mauricio Guzmán en el piano y del Coro Musicap -UAP-, preparado coralmente por Jacqueline Karpiuk.

Sobre Mauricio Guzmán (pianista)

Mauricio Guzmán, un destacado pianista y gestor cultural, se formó en la Escuela de Artes Musicales de la UNT y perfeccionó sus estudios con becas de la Fundación Rotaria Internacional y del Fondo Nacional de las Artes, estudiando con maestros como Istvan Nádas, Charles Farmer y la reconocida pianista Dora Castro. Ha actuado en recitales como solista y con diversas orquestas en Argentina y en el extranjero, incluyendo Estados Unidos, Francia, Italia, Brasil e Israel. Es uno de los fundadores de agrupaciones como «Pianistas del Tucumán», «Espacio Musical» y la «Asociación Musical de Tucumán». En el ámbito de la gestión cultural, se desempeñó durante catorce años como Secretario de Cultura y primer Presidente del Ente Cultural de Tucumán, además de presidir el Consejo Regional Norte Cultura y el Consejo Federal de Cultura. Ha obenido premios como el «Iris Marga», «Lola Mora» y «María Guerrero»; y nombrado Académico Correspondiente de la Academia Argentina de la Música. Actualmente coordina el Ciclo de Música de Cámara «Juan Carlos Grupalli» en el Centro Cultural Eugenio F. Virla de la UNT.

Acerca de Musicap – UAP

El Musicap es un coro vocacional integrado por estudiantes de la Universidad Adventista del Plata, Provincia de Entre Ríos, que a la par de sus actividades académicas dedican tiempo y esfuerzo para el canto. Fundado en 1922, ha actuado en las principales salas de nuestro país, entre las que se cuenta el Teatro Colón. Realizó numerosas giras recorriendo el país en toda su extensión y también por el exterior, presentando su repertorio de variados géneros y estilos: música sacra, académica, canciones folclóricas y populares argentinas, latinoamericanas y spirituals. Ha recibido numerosos premios y distinciones y actuado con la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos, entre otras agrupaciones sinfónicas. Actualmente el coro cuenta con 48 integrantes, a los cuales para esta ocasión se sumarán coreutas de generaciones anteriores y personal de la universidad, conformando un coro numeroso bajo la coordinación general de la Prof. Jacqueline Karpiuk (actual directora), la dirección del Mg. Denny Luz y la preparación vocal de la Prof. Sofía Albarenque.