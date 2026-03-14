Mejora la salud de Esteban: pasó una buena noche y aguarda estudios clave para definir su alta

El pequeño continúa internado y muestra avances. El lunes le realizarán análisis y el martes será evaluado por el cirujano por sus quemaduras

Esteban Bogado, el niño electrocutado en Paraná, continúa su proceso de recuperación durante el fin de semana en el Hospital San Roque. Su familia brindó nuevas y alentadoras precisiones sobre su estado de salud actual. Según confirmó su padre este sábado, el niño pasó una noche tranquila y muestra signos de mejoría constante en su cuadro general.

“El enano pasó re bien la noche. Está avanzando cada vez más, mejorando”, relató el papá con optimismo. Además, destacó que el niño mantiene un buen ánimo y ya se encuentra alimentándose: “Está por tomar la leche ahora”, comentó, lo que representa un paso positivo en su evolución diaria.

De todas formas, el equipo médico mantiene la cautela y ha programado estudios fundamentales para los próximos días. El cronograma clínico indica que el lunes le realizarán análisis de laboratorio y una ecografía para monitorear su estado interno.

Por otro lado, el martes será un día clave para su tratamiento. Ese día está prevista la intervención del cirujano, quien evaluará específicamente la evolución de las quemaduras que sufrió el menor. “Después de ahí se verá si se encuentra bien“, explicó su padre, haciendo referencia a que los resultados de principios de semana serán determinantes para definir los próximos pasos del tratamiento o una posible fecha de alta médica.

Por el momento, Esteban permanece bajo monitoreo constante, rodeado del afecto de su familia y a la espera de los resultados que permitan confirmar su definitiva mejoría.

(Ahora)