Avanza la puesta en valor y preservación del histórico reloj del Palacio Municipal

La Municipalidad continúa con la recuperación del patrimonio de la ciudad. Se realiza además el mantenimiento de las fachadas del edificio emblemático de calles Urquiza y Corrientes.

El reloj del Palacio Municipal de Paraná constituye parte integral del paisaje urbano y símbolo de su historia. Para restablecer su funcionamiento y significado histórico, desde la Municipalidad se inició el proceso de puesta en valor.

“Se trata de una recuperación integral del sistema que había dejado de funcionar hace un tiempo. La obra se complementa con otras que se realizan en toda la fachada del edificio sobre calle Urquiza y sobre Corrientes”, comentó el secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice.

Luego detalló a modo ilustrativo que “el reloj marcaba los cuartos y las horas con campanadas cada hora; con los especialistas que están trabajando lograremos recuperar su pleno funcionamiento”. También se hace el acondicionamiento y limpieza del sector de campana.

Las primeras labores consistieron en el retiro de todo el mecanismo del reloj por parte de una empresa especializada en este tipo de sistemas, que además se encargará de la recuperación integral de todas sus piezas. Además se retiraron los cuadrantes de vidrios que serán reemplazados por unos nuevos en policarbonato. Asimismo se procedió a la limpieza general de la estructura del campanario.

Por otro lado, se avanza en la restauración de la fachada del Palacio Municipal. Un proyecto que combina técnicas tradicionales con un enfoque artesanal, ejecutado por empleados municipales capacitados para tal fin. Se trata de un trabajo colaborativo entre la Unidad Ejecutora Municipal, Servicios Públicos y Patrimonio Urbano Arquitectónico.

Detalles

La intervención proyectada tiene por objetivo preservar el valor histórico y funcional del reloj. Con el paso del tiempo, los vidrios se han deteriorado, varios números se han borrado y las pesas presentan un grado significativo de corrosión, afectando tanto su funcionalidad como su estética. Frente a esta situación, se considera imprescindible una intervención que permita preservar este bien patrimonial y garantizar su conservación para las generaciones futuras.

Para ello, se propone el reemplazo de su estructura actual por otra de diseño similar a la del reloj de la Gare d’Orsay en París, lo cual permitirá un montaje más rápido y seguro, sin comprometer el mecanismo original. Se utilizarán materiales duraderos y compatibles con la arquitectura del edificio, así como técnicas que faciliten futuras intervenciones sin afectar la integridad del conjunto.

Las tareas comprenden:

* El reemplazo completo de la estructura metálica del reloj.

* La instalación de nuevos cuadrantes con sus respectivos números.

* La restauración del sistema mecánico de pesas.

* Instalación eléctrica para iluminación de los relojes.

La intervención incluye todos los elementos que conforman cada una de las partes o sistemas antes mencionados. El objeto principal de esta intervención, es garantizar la estabilidad, integridad, materialidad y aspecto de todos y cada uno de los elementos a intervenir. Por lo tanto, se incluyen dentro del alcance de esta obra todos los trabajos necesarios para alcanzar dicho objetivo.