Niña de 2 años atacada por un rottweiler quedó internada en estado reservado

La pequeña fue brutalmente atacada por un perro de su familia en Viale. Permanece internada en estado crítico en Paraná.

Un episodio de extrema gravedad sacudió este lunes al mediodía a la ciudad de Viale. Cerca de las 13, en el barrio Centenario, una niña de dos años identificada como María Paz fue atacada por un perro cruza de rottweiler mestizo, propiedad de su propia familia.

El ataque, cuyas causas aún se desconocen, generó momentos de desesperación entre los familiares presentes, quienes intentaron frenar la agresión del animal para evitar que la pequeña siguiera siendo lastimada.

Debido a la gravedad de las heridas, María Paz fue trasladada de urgencia al Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná, donde permanece internada en estado crítico.

La mamá de la nena escribió esta tarde en las redes sociales: “María Paz responde a los estímulos. La están poniendo en terapia intensiva. Es para poder tratar un abollamiento y fractura de cráneo. Van a saturar. Luego todo bajo control”.

La Policía tomó intervención en el caso e informó al Ministerio Público Fiscal.