Trabajadores judiciales suspenden las medidas de fuerza previstas para esta semana

La decisión la tomó la Comisión Directiva de AJER junto a los Secretarios Generales de las Filiales.

“La suspensión de las medidas de fuerza se hace con la solicitud de una pronta convocatoria a la constitución de la Mesa Salarial”, se expresó en un documento.

En tanto, se mantiene “el estado de alerta y seguimiento de la evolución del diálogo con el resto de los sectores que integran el Poder Judicial de Entre Ríos, con el fin de lograr el objetivo de una equiparación salarial”.

AJER aguarda que la Mesa Salarial sea convocada a la brevedad por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) y los Ministerios Públicos, teniendo en cuenta que estos institutos comparten la preocupación de los judiciales “sobre el grave atraso salarial que padecemos los empleados, fundamentalmente los de las categorías más bajas”, se subrayó.