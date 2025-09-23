Noche de pizzas al 50% en Paraná

«Paraná Ama la Pizza» se celebrará una vez más este miércoles por la noche en casi 30 restoranes y pizzerías de la ciudad.

Una nueva edición de “Paraná Ama la Pizza” ofrecerá 50% de descuento en estos platos en casi 30 locales gastronómicos de la ciudad este miércoles 24 de septiembre entre las 20 y las 24 horas.

Hay muchas variedades de pizza incluidas, solo para consumir en el lugar y con cualquier medio de pago. También va a haber opciones sin TACC en algunos locales. Quienes requieran productos sin TACC deberán realizar reserva previa en los establecimientos señalados.

Esta propuesta es impulsada por la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Paraná, junto al Ente Mixto de Turismo de Paraná.

La lista completa de locales adheridos:

Las Vegas Pizzería (opcion Sin Tacc)

Buenos Aires 499

Whatsapp: +5493434225737

Insta: lasvegaspizzeriabar

Face: lasvegaspizzeriaa

La Fourchette Restaurante (opcion Sin Tacc)

Dirección: Gral Justo José de Urquiza 976

Gran Hotel Paraná

Whatsapp: +5493434474731

Insta: lafour_chette

Face: restaurante.lafourchette

Boston Beer Pub

Dirección: Corrientes 527

Whatsapp;+543434161838

Insta. @ Bostonbeerpub

Face: Bostonbeerpub

Lennox Bar (opcion Sin Tacc)

Direccion: Arturo Illia 488

Whatsapp: +54 9 3436 20-0887

Insta: @paranalennox

Live Rock Pizza & Restó

25 de Mayo y Peatonal San Martín

WhatsApp: +5493434541005

Insta: liverockparana

Face: LiveRockParana

Nogaró Pizzeria

Dirección: Av. Ramírez y Nogoyá

Tel.: 03434311270

WhatsApp.: +5493435053181

Insta: @ pizzerianogaroparana

Face: pizzerianogaroparana

Pizzeria Popular Corrientes

Corrientes y Nogoyá

Whatsapp: +5493434682878

Intsa: pizzeriapopular.parana

Pizza Paraná

Hipólito Yrigoyen 407. Esq Carbó

Whatsapp: +5493433011000

Instagram: Pizzaparana.ok

Río Restó Bar

Darsena del puerto de Paraná, Pres. Dr. Raúl R. Alfonsín 275

Whatsapp: 343 5165829

Insta: rio.resto.bar

Face: Riorestobarparana

El Estribo Resto Bar

Irigoyen 593

WhatsApp: +5493434545157

Insta: elestriborestobar

Face: ElEstriboRestoBar

El Estribo Choperia

Italia 255

WhatsApp: +543434518015

Inta: elestribochop

Flamingo Parana

Dirección: Urquiza y Peatonal San Martín

Tel.: 0343 4311711

Insta: @flamingoparana

Face: Flamingo Parana

Liverpool City Restó

Dirección: Alameda de la Federación 419

WhatsApp.: 343 5054514

Insta: @liverpoolcityresto

Face: Liverpoolcityresto

Bar Maipú

Maipú y Perón

Whatsapp: +5493434156124

Insta: barmaipu

Maipu San Juan

San Juan 606 esquina Victoria

Whatsapp 3435061107

Insta: maipu.sanjuan

Maipu Americas

Av Américas 2130

Whatsapp 3435061108

Insta: maipu.america

El Refugio Restó

Juan Báez 745

3434722470

Insta: resto refugio

Arde Flora (opcion Sin Tacc)

Av. Laurencena 12

Whatsapp: 343 5075644

Insta: @ardeflora

Bodegón Las Flores

Cordoba 528

Whatsapp : 3435179742

Insta: Las Flores Bodegon

La Zona Parrilla y Restaurante

Santiago del Estero 360

Whatsapp: +54 9 343 507-9919

Face: lazonaparrillarestaurante

Insta: @la_zona_parrilla

Iberico Bar

Dirección: Victoria 407

WhatsApp.: +5493434150656

Insta: @ibericobar

De Barro

Salta 624

WhatsApp: +5493434664703

Insta: debarro.ar

Blas Bar Café Restó

Blas Parera y Carlos Darwin.

Whatsapp: +54 9 3435 25-9528

Insta: blas.parana

Cantinero Entrerriano

Av. Laurencena 375

Face: cantineroentrerriano

Inst: cantinero.entrerriano

Bel Panino Facacceria y Pizzeria

Salta y Victoria

Whatsapp: +54 9 3435 08-0003

Av. Ramirez y Don Bosco

Whatsapp:+54 9 3435 08-9098

Insta: Belpanino.parana

Picó

Av. Almafuerte 1793

Whatsapp: 3434403172

Inta: pico.paranaok