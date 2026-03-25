Provinciales

OSER destacó el acuerdo con la Federación Médica

El titular de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), Mariano Gallegos, destacó el acuerdo con la Federación Médica de Entre Ríos (Femer) que permitirá dar continuidad y previsibilidad a las prestaciones médicas en toda la provincia.

El convenio contempla una actualización de aranceles acorde a las posibilidades financieras de la obra social, resguardando al mismo tiempo la sustentabilidad del sistema y la cobertura integral para los afiliados.

Desde OSER destacaron que este acuerdo se inscribe en el proceso de normalización y equilibrio financiero iniciado en 2024, que permitió ordenar las cuentas, transparentar los circuitos administrativos y fortalecer la capacidad de pago de la institución.

«Este acuerdo es el resultado del diálogo y de la responsabilidad institucional. Nuestro compromiso es cuidar a los afiliados y, al mismo tiempo, sostener un sistema de salud viable y equilibrado», señaló el presidente de OSER, Mariano Gallegos.

El acuerdo fue comunicado formalmente a las autoridades de OSER el viernes 20, luego de la reunión de Comisión Directiva de Femer, a través de una nota en la que se notificó la continuidad de las prestaciones para los afiliados de la obra social.

Además, lo convenido establece aranceles, plazos de pago y una vigencia hasta el 31 de mayo de 2026, con posibilidad de renovación.

Ambas instituciones ratificaron su voluntad de seguir trabajando de manera conjunta, priorizando la calidad de atención y un mejor acceso a la salud para los entrerrianos.

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