Paraná: Por obras de ampliación en el arroyo Las Viejas, habrá modificaciones en el recorrido de la Linea 1

El proyecto de sistematización, saneamiento y vinculación urbana del curso de agua continúa a buen ritmo y llega a una nueva etapa. En esta instancia se trabajará sobre calle Ambrosetti, interviniendo la alcantarilla de dicho sector. Estas tareas tienen objetivos hidráulicos y la preparación de un nuevo espacio público de circulación.

“Es la última etapa del saneamiento del Arroyo Las Viejas, vinculado a la ampliación de la captación del lado sur de la obra, donde vamos a ejecutar una ampliación de la alcantarilla que pasa por debajo de la traza”, explicó el secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice.