Locales

Tiempo estable y ascenso de temperaturas en gran parte del país

El pronóstico anuncia estabilidad, nubosidad variable y ascenso de las temperaturas en el centro y norte del país. En Entre Ríos, se esperan 22°C de máxima.

Este martes se presentará con condiciones de tiempo estable en gran parte del país, con nubosidad variable y temperaturas en aumento. El viento sopló del sector noreste/este, aportando aire más cálido y húmedo, lo que generó una paulatina recuperación del ambiente dentro de un escenario primaveral.

En el centro del país, las noches y amaneceres se mantuvieron frescos, mientras que hacia la tarde se registró un incremento de las marcas térmicas.

Pronóstico para Entre Ríos

En Entre Ríos, está previsto 9°C de mínima y una máxima de 22°C. El cielo se mantuvo mayormente despejado, con vientos del suroeste que rotaron al noreste durante el día.

Para la región núcleo, que incluye a Santa Fe, las temperaturas oscilarán entre los 18°C y 23°C, con un moderado incremento de la humedad.

Norte del país: la región más cálida

El extremo norte presentó el escenario más cálido de Argentina. Allí las temperaturas máximas alcanzaron valores de entre 26°C y 31°C, con vientos del sector norte. En provincias como Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones, las marcas se acercaron a los 33°C en algunos puntos.

En tanto, en el NOA (Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca), el tiempo fue estable, con cielo parcialmente cubierto y temperaturas en ascenso.

Situación de lluvias

No se previeron lluvias en la jornada. En provincias de Cuyo como Mendoza, San Juan, San Luis y La Rioja, así como en Córdoba, el tiempo se mantendrá seco y con nubosidad variable.

En la provincia de Buenos Aires y La Pampa, la nubosidad fue en aumento, aunque con bajas probabilidades de precipitaciones.

Patagonia y sur del país

En la Patagonia, el norte presentó aumento de temperatura con viento del sector norte. En contraste, en Santa Cruz y Chubut avanzó un frente frío, con algunas precipitaciones en áreas cordilleranas. En Tierra del Fuego y Malvinas, se registró nubosidad variable y lluvias aisladas con viento del oeste/noroeste.

Te puede interesar

Abren concurso para trabajar en la Cámara de Diputados de Entre Ríos

admin

Comenzó la Novena de San Miguel de Arcángel

admin

Trabajadores judiciales suspenden las medidas de fuerza previstas para esta semana

admin
Radio RD 99.1