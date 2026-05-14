Paraná será sede de un encuentro nacional del Club de Leones

Desde este 14 al 16 de mayo la ciudad recibirá a más de 500 leoninos de todo el país en el marco de la 70° Convención Nacional de Leonismo Argentino y la 53° Conferencia Nacional Leo.

Paraná será sede, luego de 40 años, de un multitudinario encuentro de Clubes de Leones de Argentina. Se espera la participación de más de 500 leoninos de todo el país y de una importante presencia de Leos (jóvenes que se inician en el camino del leonismo). Se realizará del 14 al 16 de mayo con distintas actividades en Sala Mayo y distintos hoteles. Además se llevará a cabo un desfile leonístico por las calles de la ciudad y el cierre será en el Teatro Municipal 3 de Febrero.

En ese marco, este miércoles se llevó a cabo un encuentro entre el Municipio y autoridades del Club de Leones en Casa de la Costa. “Orgullosos de recibir al Club de Leones que celebra una nueva convención nacional en nuestra ciudad, que fue elegida nuevamente para este evento luego de 40 años. Es un encuentro que nos nutre, que enaltece la amistad, la solidaridad, la familia y tantos otros valores que pregona el Club de Leones”, resaltó el secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Rubén Clavenzani.

“Agradecemos al Municipio por el apoyo y acompañamiento en nuestro evento que se desarrollará durante tres días con la presencia de más de 500 leones de distintas partes del país. Durante la Convención se elegirán a las autoridades del próximo año, también habrá capacitaciones, pero por sobre todo usamos la oportunidad para promover la amistad de los leones”, señaló Orlando Ferrero, director de la Convención Nacional 2026.

“Es un evento más que importante porque nos permite a los leones conocer el interior de la Argentina. Todas las provincias son importantes en sus recursos y en sus recursos solidarios, los que nos dan la posibilidad de mostrar que podemos cambiar y hacer la diferencia a favor del desarrollo positivo de las comunidades”, añadió Verónica Ríos, presidenta de los Clubes de Leones de Argentina.