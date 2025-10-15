Pasó a cuarto intermedio la paritaria salarial entre Provincia y gremios estatales

La negociación paritaria entre el Gobierno de Entre Ríos y los gremios estatales ATE y UPCN pasó a cuarto intermedio hasta el 4 de noviembre. “La paritaria se mantiene abierta y las partes seguirán dialogando”, informaron fuentes oficiales

La paritaria salarial entre el Gobierno de Entre Ríos y los gremios estatales ATE y UPCN pasó a cuarto intermedio hasta el martes 4 de noviembre, según confirmaron fuentes oficiales a Elonce.

“La paritaria se mantiene abierta y las partes seguirán dialogando”, señalaron voceros del Ejecutivo provincial, al término del encuentro desarrollado en la Secretaría de Trabajo.

El encuentro tuvo como eje la actualización de los salarios del sector público ante el contexto inflacionario. Las representaciones sindicales plantearon la necesidad de un reajuste antes del cierre del año, mientras que el Gobierno provincial evaluará las alternativas posibles en función de la recaudación y las proyecciones fiscales.