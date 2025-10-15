Continúan las capacitaciones a trabajadores municipales

Las instancias de formación son para trabajadores del Teatro 3 de Febrero y están enfocadas en cursos de sanitaristas y electricidad, en el marco del Plan de Fortalecimiento del Talento Humano de la Municipalidad de Paraná.

La directora del Teatro, Francisca de D´Agostino, expresó sobre la formación: “Estamos contentos con la concurrencia. Es fundamental seguir fortaleciendo las capacidades de los empleados del teatro, ya que son los cuidadores y guardas del lugar, y están aquí todos los días”.

Por su parte, Francisco Marchetta, responsable del Plan de Fortalecimiento del Talento Humano, explicó que dado que el teatro es un edificio histórico y patrimonial “merece ciertos conocimientos para el mantenimiento, por eso pensamos en estos dos cursos, tanto el de instalaciones sanitarias como el de electricidad básica”.

Luego destacó que el programa se inició en el 2021 y que la intención es su continuidad y adaptar las ofertas de capacitación a las nuevas necesidades del personal de las distintas áreas.

Vanina La Rosa, del área administrativa del Teatro, también participó de la formación, compartió su experiencia: “Me parece importante y muy necesaria esta capacitación aquí en el teatro”.