Se realizará un Consejo Consultivo Provincial Estudiantil para fortalecer la participación juvenil

Con el propósito de impulsar espacios de participación, diálogo y construcción colectiva, el Consejo Consultivo Provincial Estudiantil impulsado por el Consejo General de Educación (CGE) se realizará el 5 de junio de manera virtual y convocará a estudiantes y docentes de escuelas secundarias.

La propuesta se inscribe en una iniciativa impulsada por la Subsecretaría de Educación de la Nación, que trabaja en la conformación del Consejo Consultivo Federal de Estudiantes. Entre sus principales objetivos se encuentran la promoción de nuevos modos de participación estudiantil, el fortalecimiento del diálogo intergeneracional y la generación de espacios de escucha activa que permitan relevar y sistematizar las necesidades, intereses e inquietudes de los jóvenes de nivel secundario de todo el país.

Con el propósito de habilitar un espacio de encuentro y conformar el Consejo Consultivo Provincial, que integrará posteriormente el Consejo Federal, se convocó a las escuelas iniciadoras y adherentes del Programa Red de Secundarias Innovadoras a participar de la jornada denominada «Usina de Ideas Estudiantiles». La actividad se desarrollará de manera virtual, a través de la plataforma Meet y estará destinada a dos estudiantes por escuela junto a un directivo o docente referente.

«En el Programa Red de Secundarias Innovadoras la enseñanza ofrece un marco pedagógico integral, por un lado, los estudiantes construyen conocimiento de manera activa y, por el otro, desarrollan competencias que los preparan para afrontar retos en diversos ámbitos de la vida» destacó el director de Educación Secundaria del CGE, Omar Osuna.

Asimismo, señaló que la propuesta incorpora estrategias que promueven un aprendizaje activo, colaborativo y flexible, favoreciendo la inserción de los jóvenes en un mundo en constante cambio y acompañando las demandas de la educación superior y del ámbito laboral.

«Esta iniciativa apunta a consolidar el protagonismo de los estudiantes permitiéndoles expresar sus opiniones, realizar aportes y formar parte de la construcción de propuestas vinculadas a la educación secundaria, fortaleciendo así una ciudadanía activa y comprometida» agregó la directora de Educación de Gestión Privada del CGE, Judith Trembecki.