Instalan cámaras entre Paraná y Oro Verde: detectarán uso del celular y falta de cinturón al conducir

Los dispositivos están ubicados en la ruta provincial 11, frente al CEMENER y antes del predio del Ara del Ejército, entre Paraná y Oro Verde

La Policía de Entre Ríos, está instalando sobre el pórtico ubicado en el kilómetro 6,350 de la ruta provincial 11, frente al CEMENER, entre Paraná y Oro Verde, cámaras de seguridad para detectar infracciones al volante.

Los dispositivos estarán destinados a detectar dos de las infracciones más frecuentes y peligrosas al momento de conducir: el uso del teléfono celular al volante y la falta de utilización del cinturón de seguridad.

Desde el área de Seguridad Vial señalaron que la incorporación de esta tecnología busca fortalecer los controles y promover conductas responsables en la conducción. En ese sentido, explicaron que la medida apunta a “generar conciencia sobre los riesgos que implica el uso del teléfono cuando conducimos y el no uso del cinturón de seguridad”.

Infracciones contempladas por la ley

Las conductas que serán controladas por las cámaras se encuentran expresamente prohibidas por la legislación vigente. En Argentina, estas disposiciones están establecidas en la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449, a la que Entre Ríos adhirió mediante la Ley Provincial Nº 10.025.

En relación con el uso del celular, el artículo 48, inciso X, prohíbe conducir utilizando teléfonos móviles, auriculares o pantallas que puedan distraer al conductor. La normativa únicamente permite el uso de sistemas de manos libres para realizar llamadas.

Por otra parte, el artículo 40, inciso K, establece la obligatoriedad del uso del cinturón de seguridad para todos los ocupantes del vehículo, tanto en los asientos delanteros como traseros.

Factores de riesgo en los siniestros viales

Las autoridades remarcaron que estas infracciones no solo derivan en sanciones económicas, sino que además están asociadas a una elevada proporción de víctimas fatales en siniestros viales.

De acuerdo con datos de seguridad vial, el cinturón de seguridad puede reducir hasta en un 50 por ciento el riesgo de muerte en caso de choque, mientras que utilizar el celular durante la conducción multiplica por cuatro las probabilidades de protagonizar un accidente.

Con la incorporación de las nuevas cámaras de control, la Policía de Entre Ríos busca reforzar la prevención y disminuir conductas que ponen en riesgo la vida de conductores, pasajeros y peatones en una de las principales vías de circulación del área metropolitana.