Se realizaron audiencias públicas para cargos en el CGE

La comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos llevó a cabo audiencias para un cargo de titular y tres de vocales en el Consejo General de Educación (CGE). Se presentaron los aspirantes Carlos Fabricio Cuenca, Damián Enrique Schmidt, Mónica Soledad Masetto y Gustavo Luis Blanc.

En el marco de los pedidos de acuerdo constitucional, el presidente de la comisión, Juan Pablo Cosso (Villaguay – Más para Entre Ríos), dio inicio este miércoles por la mañana a las audiencias públicas que se realizaron en el recinto de la Cámara de Senadores.

El Poder Ejecutivo solicitó, a fines de mayo, el acuerdo senatorial, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 103, inciso 2º, de la Constitución Provincial. Asimismo, de acuerdo con el artículo 19º del Reglamento de la Cámara de Senadores, se cumplimentaron los plazos y procedimientos establecidos y se realizaron las audiencias con el objetivo de conocer a cada uno de los postulantes.

Estuvieron presentes, además, los senadores Rubén Dal Molín (Federación – Juntos por Entre Ríos), Marcelo Berthet (San Salvador – Más para Entre Ríos), Jaime Benedetti (Gualeguaychú – Juntos por Entre Ríos), Casiano Otaegui (Gualeguay – Juntos por Entre Ríos), Juan Conti (Tala – Más para Entre Ríos), Nancy Miranda (Federal – Frente Cimarrón), Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos), Martín Oliva (Uruguay – Más para Entre Ríos), Ramiro Favre (Colón – Juntos por Entre Ríos), Gladys Domínguez (Feliciano – Peronismo Federal), Gustavo Vergara (Diamante – Juntos por Entre Ríos) y Patricia Díaz (La Paz – Hacer Futuro).

Postulaciones

Al inicio de cada audiencia se realiza la lectura de los datos filiatorios y antecedentes curriculares del aspirante. En ese marco, los legisladores formulan preguntas a los postulantes sobre su motivación para el cargo, la forma en que desarrollarían eventualmente su función, los criterios que sustentan en torno a temas trascendentes de la materia correspondiente al cargo a cubrir, los planes de trabajo y las medidas que proponen para una función eficiente, así como sobre sus valores éticos, vocación democrática y situación patrimonial y fiscal.

El primer postulante para el cargo de Director General de Escuelas de la provincia de Entre Ríos, quien ejercerá la presidencia del Consejo General de Educación (CGE), fue Carlos Fabricio Cuenca. En primer término, el contador público nacional con formación en docencia universitaria y posgrado en Contabilidad y Auditoría, se refirió a su formación académica y trayectoria laboral: “Tuve cargos en la docencia y cargos de gestión en lo público hasta hoy”. Tras agradecer “la confianza del gobernador Frigerio”, señaló que “me toca dar continuidad de gestión, profundizar lo que entendemos necesario con políticas claras en primera infancia, alfabetización, transformación de la escuela secundaria”, y enumeró los programas que se llevan adelante, entre ellos el Plan de Alfabetización en el nivel inicial, que alcanza no solo al primer ciclo.

Cuenca resaltó la mejora en los resultados de las pruebas de calidad educativa e informó que un 54% de las salas de 3 años dependen del CGE. Sobre la disminución de la natalidad, indicó que el sistema educativo va a cambiar drásticamente y que esto representará una oportunidad para generar modificaciones. En relación con la deserción escolar, informó que se registra mayormente en el nivel secundario: un 8% en escuelas orientadas y un 12% en escuelas técnicas. “Es una responsabilidad y un desafío que este número sea menor”, afirmó, y se refirió a la implementación de acompañamientos para trayectorias complejas, mediante la elaboración de estrategias y capacitaciones destinadas a los equipos docentes. En cuanto a la conectividad en las escuelas, puso de relieve que más de la mitad de los predios están conectados, mientras que Nación dejó de financiar este servicio, por lo que el desafío es alcanzar el 100% de conectividad.

Consultado por los cambios en los contenidos curriculares, expresó que estos “se discuten” y detalló que se encuentran trabajando en dichas modificaciones junto a 62 escuelas de la provincia, al tiempo que remarcó que “son sumamente necesarias”. También se refirió a la discusión en materia de educación superior, apuntando a generar oportunidades laborales en cada uno de los departamentos entrerrianos. Cuenca respondió, además, preguntas sobre los equipos interdisciplinarios en los establecimientos educativos, la realidad de las escuelas técnicas, la relación con la docencia y el ausentismo.