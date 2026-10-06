Trabajan en la red del servicio cloacal en calle Bavio

Personal municipal ejecuta este martes tareas de descubrimiento y verificación del estado de la cañería colectora y de los servicios sanitarios frentistas, en el tramo entre calles Italia y Libertad.

En ese sector se detectó un hundimiento de la calzada asfáltica que, de acuerdo con las primeras tareas técnicas de relevamiento, puede tener origen en una adecuación necesaria en la vinculación entre las infraestructuras de los sistemas sanitarios y pluviales.

Por tal motivo, se planificó para las primeras horas de este martes, los trabajos de excavación para dar solución a la posible avería en la red pública del sistema de desagüe cloacal, eventualmente reparar conexiones domiciliarias, y resolver el socavón existente en la calzada.

Debido a estas tareas, se instrumentará un corte total del tránsito vehicular en ese tramo de calle Ernesto Bavio, en el tramo entre calles Italia y Libertad.

Se recomienda a los automovilistas transitar con precaución por las adyacencias a la intervención, y preferentemente tomar vías alternativas para evitar congestionamientos en inmediaciones a la zona.