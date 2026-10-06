Creció el patentamiento de motos en Entre Ríos

Los patentamientos en la provincia alcanzaron las 2.482 unidades durante el noveno mes, lo que marca un repunte del 50,6% anual, según datos de Acara.

La venta de motos cero kilómetro en Entre Ríos registraron un sólido crecimiento durante septiembre. De acuerdo a los datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), en la provincia se patentaron 2.482 unidades en el noveno mes del año. Este volumen representa un significativo incremento interanual del 37,3%, considerando que en el mismo mes de 2025 se habían inscripto 1.808 unidades.

La tendencia alcista también se evidencia al contrastar los números con el mes inmediatamente anterior. Durante agosto de este mismo año se habían comercializado 2.217 motovehículos en el territorio provincial, lo que indica que septiembre marcó una variación mensual positiva del 12,0%. Este desempeño refleja un dinamismo sostenido en el mercado local de los rodados de dos ruedas de cara a la última etapa del año.

En cuanto al desempeño acumulado del año, las cifras resultan aún más contundentes para el sector entrerriano. Entre enero y septiembre de 2026 se patentaron un total de 20.938 motos cero kilómetro en Entre Ríos. Este acumulado anual representa un fuerte crecimiento del 50,6% al ser comparado con las 13.899 unidades que se habían comercializado durante los primeros nueve meses del año anterior.

Datos en Santa Fe y Córdoba

En la provincia de Santa Fe se patentaron 7.962 unidades en septiembre, evidenciando una suba mensual del 13,0% y un crecimiento interanual del 34,1% frente a las 5.936 motos vendidas en septiembre de 2025. Además, el acumulado del año en el territorio santafesino alcanzó las 65.578 unidades, lo que significa un aumento del 33,3%.

Por su parte, Córdoba registró 6.724 ventas en el noveno mes, lo que se tradujo en un incremento mensual del 11,0% y un avance interanual del 12,6% contra las 5.974 unidades del mismo mes del año previo. El acumulado cordobés llegó a las 56.562 motos, reflejando una mejora del 21,2% en los primeros nueve meses del año, publicó el sitio Dos Florines.