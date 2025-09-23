Trágico accidente laboral en General Ramirez

Se produjo este martes en una empresa de General Ramírez ubicada sobre la ruta nacional 12. Un operario murió electrocutado cuando el andamio sobre el que trabajaba tomó contacto con un cableado de electricidad. La localidad permaneció sin energía eléctrica tras el hecho.

Un trágico accidente laboral se registró este martes en General Ramírez, en las instalaciones de una empresa ubicada sobre el kilómetro 388 de la ruta nacional 12, en el ingreso a la localidad.

Según confirmaron fuentes policiales, dos trabajadores ocasionales se encontraban realizando tareas de pintura en el frente del local comercial. «Al estar manipulando un andamio, la estructura de hierro habría tomado contacto con cableado de electricidad, generando una descarga que ocasionó el fallecimiento inmediato de uno de los trabajadores», se indicó.

La víctima fatal es un hombre de 45 años y oriundo de General Ramírez.

Consecuencias inmediatas

En el lugar del accidente, intervinieron un ambulancia con agentes sanitarios, Bomberos Voluntarios del cuartel de General Ramírez y empleados de la empresa de energía provincial por tratarse de una red eléctrica de media tensión.

Es que tras la tragedia, la ciudad permaneció sin suministro de energía eléctrica debido a la afectación del cableado.