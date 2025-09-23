Locales

Abren concurso para trabajar en la Cámara de Diputados de Entre Ríos

El cargo que se concursa está vacante y es para Encargado del Área de Ceremonial y Protocolo.

El presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Gustavo Hein, publicó un llamado a un concurso público para cubrir un cargo vacante de Encargado Categoría 3 de la planta permanente en el Área de Ceremonial y Protocolo de ese cuerpo legislativo.

El llamado fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia este martes. El concurso abrirá y cerrará el jueves 2 de octubre. La modalidad de evaluación es concurso de antecedentes, examen de oposición y entrevista persona. Todas las instancias son eliminatorias.

Los requisitos para concursar para Encargado del Área de Ceremonial y Protocolo son:

– poseer título universitario de grado en la especialidad

– contar con experiencia no inferior a 10 años en tareas vinculadas a la gestión protocolar

– contar con estudios acreditados en inglés nivel B1 en adelante

– tener conocimientos acreditados en vexilología, procedencia y redacción protocolar

. poseer conocimientos acreditados en redacción de piezas comunicacionales relacionadas al ceremonial

El Jurado de concurso estará integrado por: en representación del Personal Superior Fuera de Escalafón: la Coordinadora de Presidencia, María Marcela Muggeri; en representación del Personal de Planta Permanente, Laura Noemí Ferrer; y en representación de la Asociación del Personal Legislativo de Entre Ríos, Gilberto Antonio De Vecchio.

