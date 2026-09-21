El CGE realizará las V Jornadas Provinciales de Educación Artística

La propuesta reunirá a educadores de toda la provincia en encuentros virtuales y una jornada presencial de talleres en Paraná.

Organizadas por la Coordinación de la Modalidad de Educación Artística del CGE, denominadas Jornadas de educación artistica «Didácticas específicas y prácticas de la enseñanza» se desarrollarán en el marco del Plan Educativo Provincial, con el propósito de generar espacios de reflexión e intercambio sobre las prácticas de enseñanza de los distintos lenguajes artísticos como Artes Visuales, Música, Teatro, Danza, Expresión Corporal y Lenguaje Audiovisual.

Se desarrollarán bajo modalidad virtual los días lunes 28, miércoles 30, jueves 1 y viernes 2 de octubre, de 18 a 20, a través del canal de YouTube CGE. La propuesta está destinada a docentes de lenguajes artísticos y docentes interesados de toda la provincia. El cronograma y la inscripción se encuentran disponibles en el siguiente formulario: https://forms.gle/9V6HDRTEmo4jTnB48

La instancia presencial de talleres tendrá lugar el martes 20 de octubre en Paraná y estará destinada especialmente a docentes en ejercicio de los distintos lenguajes artísticos.

La iniciativa busca poner en valor la importancia de las didácticas específicas, entendidas como los saberes y estrategias que permiten abordar la enseñanza del arte desde las características propias de cada lenguaje, sus procedimientos, materiales, técnicas, modos de creación y formas de conocimiento.

Asimismo, se propone profundizar en las prácticas de enseñanza como espacios donde las decisiones pedagógicas adquieren sentido, a partir del diseño de experiencias artísticas significativas, el acompañamiento de los procesos creativos de los estudiantes y la articulación de los saberes disciplinares con las diversas trayectorias educativas. También se busca promover propuestas que favorezcan la participación, la exploración y la construcción colectiva.

La edición 2025 de las Jornadas Provinciales de Educación Artística contó con una amplia participación y alcanzó cerca de 1.500 docentes certificados. Para esta nueva edición se espera una convocatoria similar y se suma como novedad una instancia presencial destinada especialmente a docentes de lenguajes artísticos que se encuentran en ejercicio.

Talleres y conversatorios virtuales

La jornada presencial de talleres se realizará el martes 20 de octubre en Paraná y contará con propuestas específicas de Artes Visuales, Lenguaje Audiovisual, Danza, Música y Teatro. Los talleres están destinados a docentes en ejercicio de los distintos lenguajes artísticos y cuentan con cupos limitados, por lo que será necesario realizar la inscripción previamente.

Se adjunta detalle de talleres y link de inscripción a cada uno:

ENLACE de INSCRIPCIÓN

Normativas: Inscripción a los talleres