A 11 años del Ni Una Menos: este miércoles habrá marcha en Paraná

Será desde las 15 de Plaza 1º de Mayo hacia Casa de Gobierno y por la maána convocan a un «Ruidazo». Denuncian que un varón comete un femicidio cada 31 horas en la Argentina.

La Asamblea de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans y No Binaries de Paraná y la Multisectorial de Mujeres Entrerrianas, entre otras organizaciones, convocan a una marcha en la capital provincial este miércoles a las 15 horas a 11 años de la histórica manifestación Ni Una Menos que desde 2015 se conmemora cada 3 de Junio.

En la convocatoria desde la Asamblea advirtieron que “en Argentina cada 31 horas un varón se convierte en femicida”: es el tiempo que pasa, en promedio, antes que una mujer es asesinada por razones de violencia de género en el país.

La convocatoria en la ciudad para este miércoles comienza a las 10 de la mañana con un “Ruidazo” para que cada mujer se exprese en el lugar donde se encuentre. A las 15 es la marcha desde Plaza 1º de Mayo hacia Plaza Mansilla frente a Casa de Gobierno. Y allí está previsto un “acto y asamblea abierta”.

“3205 femicidios desde el 2015 a hoy. No se aguanta más”, fustigaron por su parte desde la Multisectorial.

La movilzación se producirá a pocos días del femicidio de Agostina Vega, la adolescente cordobesa que fue asesinada por Claudio Barrelier y estuvo desaparecida casi una semana, hasta que su cuerpo fue encontrado en intensos rastrillajes.

“Hoy más que nunca, la calle es el espacio de lucha colectiva: estamos hasras, a 11 años del primer Ni Una Menos, se siguen llevando a nuestras infancias, nuestras adolescencias y a nosotras. Marchamos porque nuestros derechos no se negocian, necesitamos políticas públicas y un estado presente y no a este gobierno que nos golpea, nos desfinancia, elimina programas de prevención y nos tilda de exageradas”, expresaron desde la Multisectorial en la convocatoria.

Ambas organizaciones feministas apuntaron contra los gobiernos nacional y provoncial en el llamamiento a la mvilización. “Con Milei y Frigerio no hay Ni Una Menos”, afirmaron.