Shell volvió a aumentar los combustibles en Paraná

Los valores aumentaron en V-Power Nafta, Evolux Diesel y V-Power Diesel, mientras que la nafta Súper mantuvo su precio. Se trata de la cuarta suba en lo que va de septiembre.

La petrolera aplicó aumentos de 0,38 a 1,18 por ciento en sus combustibles en las primeras horas de este miércoles 24 de septiembre.

La medida se da tras los incrementos que había realizado el 1, el 12 y el 20 del mes en curso.

La Nafta Super mantuvo su valor, mientras que el resto de los combustibles tuvieron un incremento en su precio, publicó Elonce.

Los nuevos valores de los combustibles de Shell

Nafta Super: 1.577 pesos el litro (se mantuvo)

V-Power Nafta: $ 1.834 (antes $1.827)

Evolux Diésel: $ 1.634 (antes $1.615)

V-Power Diésel: $ 1.850 (antes $1.843)