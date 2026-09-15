Paraná sostenible: el Municipio trabaja en la gestión responsable de residuos

La Municipalidad de Paraná lleva adelante distintas iniciativas para mejorar la gestión de los residuos y promover la separación, recuperación y tratamiento adecuado de aquellos materiales que requieren un manejo específico.

RAEEs, Ecopuntos, Ecovecinales y Ecoinsulina forman parte de una estrategia integral que busca reducir los residuos que llegan a disposición final, recuperar materiales y promover hábitos responsables. El objetivo es avanzar hacia una ciudad sostenible, donde cada persona asuma la responsabilidad por los residuos que genera ofreciendo alternativas concretas para que los vecinos puedan disponer correctamente sus residuos y, al mismo tiempo, contribuir al cuidado del ambiente.

La premisa que atraviesa estas acciones es clara: todos somos responsables de los residuos que generamos y cuidar la ciudad depende de todos.

RAEEs: dónde llevar residuos eléctricos y electrónicos

El Centro de Recepción de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs) permite entregar de manera gratuita equipos eléctricos y electrónicos que ya no se utilizan, evitando que terminen junto con los residuos domiciliarios.

Se reciben, entre otros elementos, monitores, televisores, computadoras, impresoras, fotocopiadoras, electrodomésticos y otros dispositivos que funcionan con cables.

La iniciativa busca evitar la disposición inadecuada de estos residuos, recuperar materiales que pueden ser reutilizados o reciclados y reducir el impacto ambiental. Antes de enviarlos a tratamiento especializado, los equipos son evaluados para determinar si pueden ser reparados, reutilizados o aprovechados como repuestos. Los materiales que no pueden recuperarse son derivados para su reciclaje.

El Centro de Recepción de RAEEs está ubicado en calle Fragata Sarmiento 2482, entre Toscanini y Pérez Colman. Los interesados pueden acercarse de lunes a viernes, de 7 a 13 hs.

Además, cada 15 días se realiza un servicio gratuito de retiro domiciliario, de 9 a 14, para este tipo de residuos. Para solicitarlo, los vecinos pueden comunicarse a través de los canales habilitados. El espacio también recibe baterías usadas y trabaja con la gestión de neumáticos fuera de uso, que pueden ser reutilizados o destinados a procesos de recuperación de materiales.

Ecopuntos: separar para recuperar

Los Ecopuntos son espacios ubicados en distintos sectores de la ciudad para que los vecinos puedan acercar materiales reciclables separados en origen. Actualmente funcionan en Thompson, Bajada Grande, Plaza Mujeres Entrerrianas, Parque Botánico Leandro N. Alem, Parque Lineal Sur y Paseo Cultural de avenida Ejército y San Martín.

Los espacios cuentan con módulos diferenciados para plásticos; papel, cartón y tetrabrik; y vidrio y latas.

El objetivo es facilitar la separación de residuos en los hogares, recuperar materiales que pueden volver al circuito productivo y reducir la cantidad de residuos que llega a disposición final. La propuesta forma parte de una red que busca seguir ampliándose y acercar alternativas de separación a distintos barrios y espacios públicos de Paraná.

Ecovecinales: la separación cerca de casa

Las Ecovecinales buscan llevar la separación y recuperación de residuos a una escala más cercana a los barrios, fortaleciendo la participación de las comunidades y el compromiso colectivo con el ambiente. La propuesta apunta a que los vecinos puedan involucrarse activamente en la gestión de sus residuos, generar hábitos de separación y fortalecer el trabajo comunitario.

De esta manera, la gestión de residuos deja de ser solamente una tarea del Estado y se transforma en una responsabilidad compartida entre el Municipio, las instituciones y la comunidad.

Ecoaliados: reciclar para transformar

El programa municipal Ecoaliados promueve la recolección y separación en origen de materiales reciclables en instituciones educativas y clubes de Paraná. A través de la recolección de tapitas, botellas plásticas y latitas, las instituciones participantes pueden canjear los materiales recuperados por mobiliario y juegos elaborados con material reciclado, como bancos, papeleros, pérgolas y juegos infantiles.

La propuesta funciona mediante un sistema de cuenta corriente que permite registrar lo recolectado y transformarlo en equipamiento para las propias instituciones o para espacios públicos de la ciudad. Durante 2025 participaron 17 establecimientos educativos y se recuperaron 500 kilos de materiales reciclables. Las instituciones interesadas en sumarse pueden escribir a ambiente@parana.gob.ar.

Ecoinsulina: cómo descartar lapiceras y elementos de punción

El programa Ecoinsulina está destinado a la correcta disposición de lapiceras de insulina, agujas y otros dispositivos utilizados para la aplicación de tratamientos vinculados a la diabetes.

La iniciativa busca evitar que estos elementos sean descartados junto con los residuos comunes y terminen en el volcadero, generando riesgos para quienes manipulan los residuos y desaprovechando materiales que pueden ser recuperados.

El programa combina tres dimensiones: ambiental, social y sanitaria, y contempla la recuperación del plástico de las lapiceras a través de la Cooperativa Recicladores del Paraná.

Los puntos de recepción funcionan en:

-CAPS Padre Kentenich

-CAPS San Martín

-CAPS Papa Francisco

-CAPS Toma Nueva

-CAPS Illia

-Posta Sanitaria La Milagrosa

-Hospital San Martín

Una ciudad sostenible se construye entre todos

Estas iniciativas forman parte de una política integral que busca reducir la cantidad de residuos que llegan a disposición final, recuperar materiales, promover la separación en origen y generar alternativas para aquellos residuos que necesitan un tratamiento particular.

La Municipalidad sostiene que avanzar hacia una ciudad sostenible requiere también modificar hábitos cotidianos: separar, reutilizar, recuperar y disponer correctamente los residuos que generamos.

Por eso, cada acción cuenta. Desde llevar una computadora que ya no se utiliza a un centro de recepción, separar los reciclables en casa, acercar materiales a un Ecopunto o descartar correctamente una lapicera de insulina.

Cada uno es responsable de los residuos que genera. Cuidar la ciudad depende de todos.