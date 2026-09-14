El hospital San Martín incorporó un nuevo microscopio para fortalecer el Servicio de Anatomía Patológica

Con el objetivo de fortalecer las herramientas disponibles para la observación, el análisis y el registro de muestras histológicas y citológicas, el hospital San Martín de Paraná incorporó nuevo equipamiento destinado al Servicio de Anatomía Patológica. La adquisición demandó una inversión de más de 15 millones de pesos financiados mediante partida hospitalaria por el Ministerio de Salud de Entre Ríos.

El hospital San Martín de Paraná adquirió un microscopio óptico binocular Leica equipado con una cámara digital Flexacam i5, una tecnología que permite visualizar con precisión las muestras analizadas y, al mismo tiempo, avanzar en la incorporación de herramientas digitales al trabajo cotidiano de los profesionales.

Una de las principales características del nuevo equipamiento es la posibilidad de compartir en simultáneo la observación de una muestra con otro profesional, facilitando el intercambio y la evaluación conjunta. Esto constituye una herramienta de utilidad para el trabajo interdisciplinario y la evaluación de casos.

Además, la cámara digital permite capturar y registrar imágenes de las muestras analizadas, generando un respaldo digital de las observaciones realizadas. La misma está diseñada para la visualización, documentación y posibilidad de compartir imágenes microscópicas.

La incorporación del equipo representa, de este modo, un aporte a la modernización tecnológica del Servicio de Anatomía Patológica, área que cumple un rol central en el análisis de muestras y en el proceso diagnóstico. El hospital San Martín dispone de un sector específico para la atención y entrega de informes de biopsias del Servicio.

La inversión destinada a la adquisición del microscopio y su sistema de cámara digital fue de 15.190.000 pesos, financiada con partida presupuestaria hospitalaria enviada por el Ministerio de Salud.

La incorporación de este equipamiento se suma a otras acciones de fortalecimiento tecnológico que viene llevando adelante el nosocomio.