Sedes de la Caja de Jubilaciones registraron casi 3 mil altas en tres años

La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos fortalece su presencia territorial con el objetivo de brindar una atención más cercana y respuestas concretas a los entrerrianos, facilitando el acceso a los trámites y servicios previsionales en distintos puntos de la provincia.

En este marco, el organismo cuenta con espacios de atención en Concordia, Gualeguay, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, que permiten acercar la gestión previsional a jubilados, pensionados y trabajadores de cada región.

De acuerdo con los datos correspondientes al período diciembre de 2023 a agosto de 2026, en estas cuatro localidades se registraron 2.595 altas previsionales. Del total, 2.067 corresponden a jubilaciones, 520 a pensiones y ocho a otras prestaciones.

En Concordia, donde la oficina funciona en H. Yrigoyen y G. Mayo, se contabilizaron 1.155 altas previsionales: 901 jubilaciones, 251 pensiones y tres correspondientes a otras prestaciones. De ese total, 261 altas corresponden a trabajadores de la Municipalidad de Concordia.

En Gualeguay, con atención en Urquiza 890, se registraron 263 altas previsionales, de las cuales 216 fueron jubilaciones, 44 pensiones y tres otras prestaciones. En este caso, 115 corresponden al sector docente.

Por su parte, en Gualeguaychú, la oficina ubicada en Pasteur 50 contabilizó 600 altas previsionales: 495 jubilaciones y 105 pensiones. De ese total, 130 corresponden a la Administración Central.

Finalmente, en Concepción del Uruguay, donde la atención se brinda en Alberdi 700, se registraron 577 altas previsionales, con 455 jubilaciones, 120 pensiones y dos otras prestaciones. Además, 237 altas corresponden al sector docente.

La presencia territorial forma parte de una gestión orientada a estar más cerca de los entrerrianos, con atención y respuestas en cada localidad y una Caja de Jubilaciones presente en el territorio.