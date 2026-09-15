El Centro Comercial de Paraná y su par de Santa Fe acordaron agenda en común para repuntar las ventas

Unas de las primeras medidas será convocar a las autoridades municipales de Paraná y Santa Fe Capital, así como con representantes de los gobiernos provinciales de Entre Ríos y Santa Fe.

En la sede del Centro Comercial e Industrial de Paraná (CeCIP) se llevó a cabo una reunión de trabajo entre los equipos directivos de la entidad y del Centro Comercial de Santa Fe Capital que permitió avanzar en una agenda compartida para el desarrollo comercial y empresarial de la región.

Como resultado de la reunión, ambas instituciones acordaron continuar profundizando un trabajo conjunto, consolidando una agenda regional que permita abordar de manera articulada las problemáticas comunes y promover acciones en beneficio del comercio, la industria y los servicios.

En este marco, se resolvió avanzar en la convocatoria a próximas reuniones con las autoridades municipales de Paraná y Santa Fe Capital, así como con representantes de los gobiernos provinciales de Entre Ríos y Santa Fe, con el objetivo de generar espacios de diálogo y trabajo conjunto para analizar las distintas temáticas que inciden en el desarrollo comercial y económico de ambas ciudades.

Durante el encuentro se abordaron diversas temáticas vinculadas con la actividad comercial y empresarial de ambas ciudades y provincias, entre ellas las cargas impositivas, las tasas municipales, los costos de la energía eléctrica, la competencia del comercio electrónico, las habilitaciones comerciales, el comercio informal y la competencia desleal, los costos de los medios de pago, el financiamiento para MiPyMEs y otras problemáticas que impactan en el desarrollo del sector.