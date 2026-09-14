Avanza la obra de reconfiguración de 25 de Mayo

la intervención se concentra en la acera norte, en el tramo que va desde Belgrano hasta la calle 9 de Julio. Este martes, el tránsito se verá restringido en dicha cuadra de 7 a 16 por trabajos de remoción de escombros y limpieza del sector, que requieren el ingreso y movimiento de maquinaria pesada.

El proyecto busca consolidar un nuevo corredor verde urbano a lo largo de la avenida. El principal objetivo de la obra es reforzar la seguridad peatonal, mejorar el entorno para el área comercial y fortalecer un ambiente urbano saludable y sostenible. Los trabajos continuarán durante las próximas semanas entre Belgrano y Monte Caseros.

“La intervención en calle 25 de Mayo implica una obra de reparación de veredas para garantizar la accesibilidad adecuada. En este sentido esta semana las tareas se trasladaron a la acera norte en la cuadra que va entre Belgrano y 9 de Julio y se va a estar trabajando en la remoción de escombros y limpieza del sector, que requiere un importante movimiento de maquinaria pesada”, señaló Eduardo Loréfice, secretario de Planificación e Infraestructura.

En busca de realizar los trabajos con mayor seguridad, este martes 15 se llevará a cabo una interrupción total del tránsito en 25 de Mayo, entre Belgrano y 9 de Julio (sentido Este – Oeste), desde las 7 hasta las 16 hs.

La obra contempla la incorporación de espacios verdes lineales en ambas aceras, se realizará la contención de los árboles existentes y el incremento de la superficie verde para plantar nuevas especies. Esto busca generar una merma en las temperaturas y mayor control de las aguas de lluvia.

Además, se realizará la reparación integral de todas las veredas, reordenamiento de los ingresos vehiculares con rampas de hormigón y creación de canteros para nuevos espacios verdes. También se prevé el cambio completo de los desagües pluviales horizontales hasta la salida al cordón.

Por otro lado, se instalarán nuevos refugios para el transporte público, además de cestos para residuos y bancos.