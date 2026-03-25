Abren las inscripciones a las Escuelas Municipales de Deportes con actividades gratuitas en toda la ciudad

La propuesta está destinada a chicos y chicas de 6 a 17 años y se desarrollará en más de 40 espacios de barrios, clubes y polideportivos. Incluye múltiples disciplinas y acompañamiento integral.
Las actividades, coordinadas por la Subsecretaría de Deportes, se llevarán adelante en más de 40 espacios distribuidos en barrios, clubes y complejos municipales, con el objetivo de garantizar el acceso al deporte, la recreación y la contención social.
Fútbol, básquet, vóley, boxeo, canotaje, SUP y atletismo son algunas de las disciplinas que integran la propuesta, que varía según cada espacio y las características de los barrios.
El subsecretario de Deportes, Juan Arbitelli, destacó que se trata de una política pública sostenida en el tiempo: “No son acciones aisladas, sino propuestas que los vecinos esperan año a año. Muchos chicos continúan en las escuelas deportivas después de haber participado en las colonias”.
En ese sentido, remarcó el alcance territorial del programa: “Estamos presentes en más de 40 lugares, en todos los puntos de la ciudad, acercando el deporte a cada barrio”.
Además de la práctica deportiva, las Escuelas Municipales brindan un acompañamiento integral que incluye merienda diaria y el trabajo de equipos interdisciplinarios. “Hay un equipo de psicólogas y trabajadoras sociales que acompañan todo el proceso, y también generamos instancias de encuentro y participación en eventos deportivos”, agregó Arbitelli.
Las inscripciones están abiertas desde este miércoles 25 de marzo hasta el miércoles 1 de abril, y las actividades comenzarán el lunes 6 de abril. Para anotarse, los interesados deben acercarse a los espacios donde se desarrollarán las actividades, acompañados de su madre, padre o tutor, y presentar su DNI.
Los días, horarios y lugares de inscripción pueden consultarse en las redes sociales oficiales de Deportes Paraná.
Escuelas Municipales de Deportes: sedes y horarios
COMPLEJO RAÚL RICARDO ALFONSÍN (Bernardo Houssay 1798)
Boxeo: martes y jueves (de 15.00 a 18.00 hs)
Básquet: lunes, miércoles y viernes (de 17.00 a 20.00 hs)
VECINAL 8 DE SEPTIEMBRE (Miguel David – Barrio Ladrilleros)
Fútbol: martes y Jueves (de 16 a 19 hs)
VECINAL LÓPEZ JORDAN (Polideportivo)
Vóley: lunes, jueves y viernes (de 16.00 a 19.00 hs)
BARRIO MACCARONE (Manuel Dorrego y Neuquén)
Fútbol: lunes, miércoles y viernes (de 17.00 a 20.00 hs)
TOMA NUEVA (Caburé y El Biguá)
Básquet: lunes, miércoles y viernes (de 16.00 a 19.00 hs)
BARRIO PARANÁ V (Cochrane e Intendente Blanda)
Básquet: martes y jueves (de 16.00 a 19.00 hs)
VECINAL LAS FLORES (Calle 1269)
Fútbol: lunes, miércoles y viernes (de 16.00 a 19.00 hs)
LOS BERROS – GAUCHO POBRE (Padre P. Uva y Moisés Lebensohn)
Fútbol: martes y jueves (de 16.00 a 19.00 hs)
BARRIO EL MORRO (Martín De Moussy)
Básquet: martes y jueves (de 17.00 a 20.00 hs)
PARQUE DEL LAGO (Leopoldo Herrera y Máximo Saba)
Básquet: Lunes. Miércoles y viernes (de 17.00 a 20.00 hs)
CROACIA SUR (Juan Bautista Arnaldi y calle 1280)
Fútbol: martes y jueves (de 17.00 a 18.30 hs)
Fútbol: miércoles (de 15.30 a 17.00 hs)
BARRIO BAJADA GRANDE (Calle T)
Fútbol: martes y jueves (de 15.30 a 17.00 hs)
BARRIO SAN MARTÍN (Ameghino al final)
Fútbol: lunes y viernes (de 17.00 a 19.00 hs)
ANACLETO MEDIA SUR (Luis E. Vernet y Luis Palma)
Vóley: lunes, miércoles y viernes (de 17.00 a 20.00 hs)
PLAZA EVA PERÓN (El Palenque y El Resero)
Básquet: martes y jueves (de 15.30 a 18.30 hs)
COMPLEJO EL SOL (Santos Vega al 500)
Básquet: lunes, miércoles y viernes (de 15.30 a 18.30 hs)
Vóley: martes y jueves (de 16.00 a 19.00 hs)
Fútbol: martes y jueves (de 15.30 a 18.30 hs)
CLUB SAN MIGUEL (1º de Mayo y Burmeister)
Vóley: lunes, miércoles y viernes (de 16.00 a 19.00 hs)
BARRIO HUMITO – CIC (Ituzaingo y calle 1349)
Fútbol: lunes, miércoles y viernes (de 15.30 a 18.30 hs)
BARRIO AATRA (Almirante Brown)
Básquet: lunes, miércoles y jueves (de 16:00 a 19:00 hs)
Vóley: lunes, miércoles y jueves (de 16:00 a 19:00 hs)
Bº 144 VIVIENDAS (Soldado Bordón y Tibiletti)
Fútbol: lunes, miércoles y viernes (de 16.00 a 19.00 hs)
VECINAL RICARDO GUIRALDES (Junín y Las Piedras)
Futbol: Martes y jueves (de 16.00 a 19.00 hs)
CLUB MINISTERIO (Raúl Alfonsín y Silvano Santander)
Boxeo: lunes, miércoles y viernes (de 15.00 a 18.00 hs)
BARRIO 21 DE SEPTIEMBRE (Norberto Fernández Lorenzo y Gdor. Mihura)
Fútbol: martes y jueves (de 16.00 a 19.00 hs)
ECENAA (Puerto Viejo)
Canotaje: lunes a viernes (de 14.00 a 17.00 hs)
SUP (Stand Up Padel): lunes, miércoles y viernes (de 14.00 a 17.00 hs)
BARRIO 1º DE JULIO (Club Racing)
Vóley: martes y jueves (de 16.30 a 19.30 hs)
BARRIO BALBI (25 de Junio al final)
Fútbol: lunes y miércoles (de 16.00 a 19.00 hs)
BARRIO PARANÁ XX (López Jordán 176)
Fútbol: lunes, miércoles y viernes (de 16.00 a 19.00 hs)