La novena edición de la Fiesta de la Empanada de Pescado en Puerto Sánchez se realizará con concursos, espectáculos y un paseo gastronómico que promete sorprender a los visitantes.

Se acerca la novena edición de la Fiesta de la Empanada de Pescado en Puerto Sánchez, y los vecinos del barrio se preparan con gran entusiasmo para recibir a los visitantes. “Estamos muy expectantes por el próximo fin de semana porque nos estamos preparando con mucho entusiasmo para la novena edición de la Fiesta de la Empanada. Este año vamos a tener el paseo gastronómico. La gente del barrio se está preparando a full, todos los comedores, los puestos de venta, hay gente que está decorando su frente y están terminando los murales”, explicó Mariana Ríos.

La organización apunta a optimizar la logística y el tránsito local, trasladando los espectáculos centrales a la rotonda del monumento del pescador. “Los espectáculos centrales van a ser dos días fundamentalmente el viernes 3 y el sábado 4 en la rotonda del monumento de pescador para optimizar un poco lo que es el tránsito en la calle única que tenemos aquí en Puerto Sánchez. Por eso, nuevamente este año esos espectáculos que son más convocantes se van a hacer en la rotonda”, detalló Ríos.

El apoyo institucional también es clave para el éxito del evento. “Agradecemos muchísimo a la Municipalidad de Paraná que nos está apoyando muchísimo tanto desde cultura y el Ejecutivo que están trabajando mucho con nosotros, sino no sería posible”, sostuvo Ríos, destacando la colaboración de los equipos municipales.

Concursos, gastronomía y murales que representan la identidad local

El sábado será uno de los momentos más esperados con el concurso de empanadas de pescado, que atrae a vecinos y turistas por igual. “El sábado es el concurso de empanadas que también tiene mucho atractivo y después hay un cierre musical importante”, aportó Mariana Ríos, anticipando la combinación de gastronomía y entretenimiento que caracteriza a la fiesta.

El trabajo en murales y la decoración de los frentes de las casas se ha convertido en un sello distintivo de la celebración. Jessica Escoboué destacó la importancia de estos trabajos: “La verdad que es un trabajo espectacular que están haciendo los chicos de la Municipalidad, que se le agradece porque muchos son pescadores que no pueden pintar o acomodar su casa y este atractivo que están haciendo de ellos -estos murales- representa mucho lo que nuestra personalidad en Puerto Sánchez”.

La fiesta no solo es un evento gastronómico, sino también un homenaje a la comunidad local y a su identidad cultural. Los murales y la decoración reflejan la historia de los pescadores, el espíritu comunitario y la vida cotidiana en este tradicional barrio paranaense, consolidando a la Fiesta de la Empanada de Pescado como un atractivo turístico y cultural de la región.