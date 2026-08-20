Abren las inscripciones para la segunda edición del Club Tech 2026

A partir del viernes 21 de agosto a las 13 horas estará disponible la inscripción para la segunda edición del Club Tech 2026 a través del portal ciudadano Mi Paraná. La propuesta llevada adelante por la Municipalidad en el Distrito del Conocimiento convoca a chicos y adolescentes de 6 a 16 años a sumarse a imaginar soluciones tecnológicas para el futuro.

El Club Tech continúa consolidándose como el espacio de formación tecnológica dentro del Distrito del Conocimiento (calle Raúl Patricio Solanas entre Juan Ambrosetti y Carlos Darwin) desde edades tempranas. En esta etapa se continuará trabajando la imaginación de la ciudad bajo el lema «Paraná 2030: una ciudad inteligente y sustentable».

Cada encuentro del club pretende desafiar a sus participantes a observar su entorno, identificar problemas y aplicar tecnología para construir soluciones. El río, la costanera, los parques, los humedales, las barrancas, la energía, la movilidad y el cuidado del ambiente serán parte de la narrativa central que acompañará las diferentes experiencias de aprendizaje de esta edición.

“El club busca vincular a sus participantes con la tecnología trayendo situaciones y desafíos reales que puede atravesar cualquier vecino de nuestra ciudad. Esperamos que piensen en una ciudad del año 2030 para que puedan proyectar e imaginar cómo desean que sea y cómo debemos cuidarla», expresó el coordinador general de Innovación Pública y Transformación Digital de la Municipalidad de Paraná, Emanuel Orzuza.

PROPUESTAS POR GRUPOS

Los encuentros serán dictados en el Distrito del Conocimiento, situado en calle Raúl Patricio Solanas entre Juan Ambrosetti y Carlos Darwin. El programa propuesto tiene una progresión de acuerdo a las edades y experiencias de cada grupo.

No es necesario conocimiento previo, ni haber sido parte del grupo la primer mitad del año. La asistencia es de 1 encuentro semanal, por lo que cada participante debe anotarse en un solo grupo con el día y horario de preferencia para su franja etaria.

– Mulitas (6 y 7 años): Aprenderán a armar y programar sus primeras máquinas con construcción mediante piezas encastrables. Días y horarios a elección:

Lunes de 17:15 a 18:45

Martes de 17:15 a 18:45

Jueves de 15:30 a 17:00

– Sirirís (8, 9 y 10 años): Avanzarán en el desarrollo de videojuegos y desafíos interactivos para luego trabajar con sensores y dispositivos conectados. Días y horarios a elección:

Lunes de 19:00 a 20:30

Martes de 19:00 a 20:30

Miércoles de 17:15 a 18:45

– Carpinchos (11, 12 y 13 años): Profundizarán en la programación y robótica aplicada integrado sensores, actuadores, automatización, Internet de las Cosas e Inteligencia Artificial. Días y horarios a elección:

Martes de 15:30 a 17:00 hs

Miércoles de 19:00 a 20:30 hs

Jueves de 17:15 a 18:45 hs

– Yaguaretés (14, 15 y 16 años): Desarrollarán prototipos físicos capaces de responder a desafíos a través de escritura de código real y diseño de componentes electrónicos.

Día y horario de cursada:

Lunes de 15:30 a 17:00 hs